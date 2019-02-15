台灣世界展望會新任會長王偉華就職　盼為貧童帶來經濟與心靈幫助

▲台灣兒童合唱團於交接典禮上獻唱。

圖、文／世界展望會提供

台灣世界展望會今天（2/15）上午於台北懷恩堂舉行新舊任會長交接暨就職感恩禮拜，由陳純敬先生交棒王偉華先生，繼續為國內外弱勢兒童的福祉效力。包括衛福部、外交部等政府機關，瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜等國大使館代表，以及教會機構、企業、媒體、學校等與台灣世界展望會攜手公益的各界愛心夥伴，皆出席見證恩典傳承的時刻，與會貴賓逾400人。

▲台灣兒童代表獻花給新任會長王偉華及其夫人。

新任會長王偉華表示，感謝台灣世界展望會歷任會長的付出與貢獻，使許多孩子的生命擁有盼望，「如今這項職分交棒到我的手上，我將與全體工作人員一同持續奔跑這條關懷弱勢兒童的道路。」他回首過往發現無論是自身於工業工程、企業績效分析的專業，或是多年來在博雅教育的建構，「各項經歷皆是為了現今這份職務做預備。」希望未來能帶領台灣世界展望會與企業、教會、媒體等社會各界愛心夥伴合作，在價格至上的時代，強化生命的價值，「我們希望弱勢兒童不只在經濟上獲得幫助，更能獲得品格、心靈、生涯規劃上的協助，使他們活出豐盛的生命。」

55年來，台灣世界展望會服務足跡遍佈國內偏鄉離島、鄉鎮都會等各個角落，透過教育助學、健康促進、青少年發展、兒童保護、家庭培力等服務工作，在全台灣46個服務中心及4個工作站，幫助弱勢兒童及其家庭的需要。更帶動台灣民眾的愛心，投入關懷全球貧童與國際人道救援的行列，透過資助兒童計畫、飢餓三十人道救援行動、社區希望計畫等服務工作，致力使各國飢餓的孩子得著飽足、流離的人群重獲平安，協助貧困家庭與社區獲得轉變、邁向豐盛。

台灣世界展望會感謝所有在這條恩典之路上與我們同行的資助人、捐款人、志工和所有合作夥伴，展望未來，台灣世界展望會期盼匯集更多台灣民眾的愛心，站在世界最需要的地方，幫助國內外弱勢兒童獲得生命轉變的契機，迎向希望與自立。

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