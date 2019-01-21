男疑買毒短少持斧頭砸車窗　藥頭倒退閃避後加速輾斃

▲卓姓藥頭因毒品糾紛被敲破車窗後，駕車衝撞把對方輾死，遭檢察官起訴。（圖為士林地檢署外觀／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

北市蔡姓男子因不滿向卓姓藥頭買毒疑有短少，竟當街持斧頭敲破卓男的車窗，卓男見狀一度倒車，卻又突然加速往前，撞倒並輾壓蔡男後，再次倒車逃逸，結果蔡男因頭部倒地，顱骨骨折、內出血不治；士林地檢署調查認為，事件起因毒品交易糾紛，不至於成為殺人動機，日前依傷害致死罪起訴卓男。

起訴指出，蔡男是在2018年3月間，搭兒子的車進入台北市南港區一處停車場時，剛好看到卓男也在停車場內，坐在自己的客貨兩用車上，和別人聊天，蔡男想起之前向卓男買毒，疑似有短少，下車和卓發生爭執，蔡氣得先拍打卓車引擎蓋一下，然後到兒子車上拿出斧頭，回頭就猛敲卓車駕駛座車窗。

卓見車窗遭擊破，嚇得趕緊倒車閃避，此時蔡也被兒子推開，沒想到卓車竟又突然加速往前10多公尺、約2個車身的距離，猛烈撞倒蔡男，並輾壓了一部分身體後，才又倒車離去。蔡男經緊急送醫，仍因顱骨骨折、顱內出血、局部輾擠壓、腹血傷勢嚴重不治。

卓男被拘提到案後辯稱出於自衛才會開車衝撞，但檢察官根據行車紀錄器和附近監視錄影畫面，認為卓男已倒車拉開距離，蔡男也被兒子推走，沒有繼續揮舞斧頭作勢要砍，卓沒有陷入需要排除侵害的立即危險，但考量雙方沒有足以害命的仇怨，事件起因毒品交易糾紛外，加上蔡男先敲碎車窗刺激，卓男才開車衝撞，因此根據「罪疑唯輕」原則，不依殺人罪，而是傷害致死罪起訴卓男。

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