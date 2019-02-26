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比兩支iPhone疊起來還厚！勁量新手機配18000mAh電池待機達50天

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▲▼Energizer Power Max P18K Pop。（圖／翻攝Twitter）

▲Energizer Power Max P18K Pop。（圖／翻攝Twitter

科技中心／綜合報導

現在智慧型手機愈做愈薄，講求輕便好攜帶，但著名電池品牌勁量（Energizer）卻反其道而行，在這次的MWC 2019上推出號稱是有史以來電池容量最大的手機，也因為如此，手機厚度較一般智慧型手機厚了至少2倍以上。

綜合外電報導，這次勁量（Energizer）所推出的智慧型手機型號為「Energizer Power Max P18K Pop」，配有6.2吋螢幕、5顆鏡頭（前2後3，前鏡頭是採用彈出式設計）、聯發科Helio P70處理器，並搭配6GB内存和128GB儲存空間，運行安卓9.0系统。

但這些都不是這款手機的亮點，這款手機號稱是有史以來電池容量最大的手機，他的電池容量高達18000mAh，是iPhone XS Max 配備的3174mAh電池的5倍以上。據官方公布資訊，這款手機可連續通話長達90小時、連續播放100小時的音樂或連續看48小時的影片，另外在待機狀況下，該電池可連續待機長達50天。

但也因為配備了容量如此大的電池，此款手機的厚度來到1.8公分，比小米10000mAh容量的行動電源還要厚，就算是兩支智慧型手機疊在一起，厚度也不及Energizer Power Max P18K Pop。

但外媒《MacRumors》認為，「Energizer Power Max P18K Pop」除了在電池和外觀上給人意想不到的驚喜外，其他硬體規格都沒什麼特別的亮點。勁量（Energizer）預計將在今年6月正式發布此款手機，售價預計為682美元（約新台幣2.1萬元）。

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關鍵字：勁量,智慧型手機,18000mAh,行動電源

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