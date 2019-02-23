靠「螢幕使用時間」來限制滑手機？調查：效果不佳

▲想靠「螢幕使用時間」功能來防止自己手機上癮，似乎沒這麼容易。（圖／記者趙于婷攝）

科技中心／綜合報導

蘋果公司推出的作業系統iOS 12增加了一項全新功能「螢幕使用時間」，讓用戶可以掌握自己使用智慧型手機等電子設備的時間，但外媒報導指出，想靠這個功能來防止自己手機上癮，似乎沒這麼容易。

iOS 12的「螢幕使用時間」功能立意良善，除了能讓用戶了解自己的設備使用習慣外，還能透過時間設定功能來防止過度沉溺於這類電子產品，Google也有推出類似功能。但外媒CNET報導指出，據調查公司Mojo Vision的線上調查，受訪的1000多人當中，有54％的人表示這類功能並無法減少他們使用設備的時間。此外，也有近三分之一的受訪者表示，就算開啟這類功能，智慧型手機等設備的使用率還是會提高。

在Mojo Vision的調查中，有31％受訪者擔心，發達的科技是否已經對人際互動產生負面影響，主要會造成的問題有：影響人際互動質量、不會真的見面以及無法進行真的交流。

報導指出，在調查中的受訪者，有的人會透過不同來限制自己使用這類電子設備的時間，例如關閉部分應用程式推播通知、將手機等設備設為勿擾模式、一段時間不將這類設備帶在身邊或將設備關閉一段時間。但有32％的受訪者認為，這類問題並非是設備造成，而是人自己的問題，且由於現代人已經過度依賴科技，若是真的限制這類電子設備使用反而不切實際。