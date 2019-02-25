折疊iPhone問世時間未定　設計師渲染圖率先曝光　

▲荷蘭工業設計師繪製的折疊iPhone渲染圖。（圖／翻攝《Foldable news》）

科技中心／綜合報導

隨著三星和華為的折疊手機發表，大家也愈來愈關注美國智慧型手機一哥蘋果何時會推出類似的產品。據外國科技網站報導，雖然目前蘋果的折疊iPhone連影子都還沒看到，但已經有國外工業設計師釋出相關渲染圖。

據外國科技網站《9to5mac》報導，折疊智慧型手機是一個全新的概念，雖然目前仍不是主流，但高盛仍認為Galaxy Fold將會是蘋果的主要挑戰，且估計三星在柔性OLED面板上領先其他競爭對手約兩年，且三星很可能不想將此技術出售給蘋果使用。

在目前蘋果摺疊iPhone只有專利曝光的狀況下，荷蘭工業設計師Roy Gilsing就和《Foldable news》合作，嘗試利用iPhone X來模擬未來蘋果推出的折疊iPhone會長怎麼樣，命名為「iPhone X Fold」。他所採用的設計與Galaxy Fold相似，都是內側有一個大的主螢幕，外側還有一個小螢幕。外側螢幕仍保留瀏海設計，內側大螢幕則選擇在角落利用開孔的方式來設置相機。

但《9to5mac》指出，Roy Gilsing的折疊iPhone渲染圖太過理想，他捨棄了很多因為現在技術障礙而必須存在的設計，例如三星採用的某些折疊軸結構。報導認為，這個設計圖在現在的科技下要實現有相當程度的困難。

▼從折疊iPhone的渲染圖中可以看到，是採內外兩個螢幕。（圖／翻攝《Foldable news》）