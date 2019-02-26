12黑衣隨扈V字跟車慢跑！越南再現「金正恩專屬」人肉盾牌

▲北韓12名菁英護衛隨行在金正恩座車旁。（圖／路透社，下同）

記者王佩翊／編譯

眾所矚目的川金二會即將於27日、28日在越南河內正式登場，北韓領導人金正恩26日已經提前搭乘專用列車抵達越南境內，而金正恩到達同登車站後，便在越南官員與當地民眾的歡迎下，改搭防彈賓士驅車前往河內。2018年文金會與第一次川金會時曾引發話題的「北韓隨車人肉盾牌」也再度出現在賓士旁隨行慢跑，意外引發討論。

根據《中央日報》報導，12名穿著黑色西裝的北韓隨行保鑣事先已經在一旁待機，等到金正恩於當地時間8時許，從車站走出並沿著紅毯搭上事先備好的防彈賓士後，一旁的12名黑衣隨扈再度以V字包圍座車，等座車啟動後，便跟在車旁小跑步，井然有序。

北韓的專列抵達同登車站後，金正恩的胞妹金與正率先下車查看紅毯等各項安排後，再重新返回列車通報，金正恩這才帶著微笑走下列車，而金正恩的專屬同行翻譯隨後也馬上快跑下車，跟在金正恩後方，過程中甚至還不小心推了北韓勞動黨副委員長金英哲一把，讓人捏了一把冷汗。金正恩下車後馬上與到場歡迎的數名北韓官員握手，走出車站後也向舉旗列隊歡迎的越南民眾揮手致意。

川普與北韓領導人27日晚間將在越南河內進行首次的一對一會談，隨後共進晚餐，28日接著展開一系列正式會談。外界預測此次美國總統川普與北韓領導人金正恩的對話密度將會遠超過新加坡的首次川金會。消息指出，川普與金正恩28日的正式會談後，很有可能會簽署《河內宣言》。