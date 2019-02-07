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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

過年愛動、睡多還可賺紅包　外溢保單大發獎勵金

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▲▼壽險公會統計至2018年6月底，具外溢效果人身保險商品銷售業績。（圖／記者李蕙璇攝）

▲壽險公會統計至2018年6月底，具外溢效果人身保險商品銷售業績。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

過年想宅在家好好補眠休息的民眾，還會和家人好友逛逛街，爬個郊山健行，可能就因為多走路、多睡覺賺上一筆獎勵金紅包，幫自己節省保費開銷。

依保險局公布，陸續增為6家壽險開發12張外溢保單，主要分為「以運動習慣折減保費或增加保額」（簡稱健走型）、「以體況數值折減保費或增加保額」（簡稱健檢型）與「提供其他非現金方式給付促進健康的服務」（簡稱健康管理型）等3類。

投保「健康外溢類保單」的民眾，可以在這段春節長假期間，一周有三天走上8千步、睡眠持續6~8小時，從此維持40周良好生活作息及健康體況，就有機會獲得超過1萬2千點數隔年續約保費減半。

▼壽險業提供外溢效果的保單，鼓勵民眾愈健康即可省保費的好處。（圖／示意圖／達志影像）壽險業吹起健康風，提供外溢效果的保單，鼓勵民眾愈健康即可省保費的好處。（圖／示意圖／達志影像）

目前這類外溢商品已有國泰、新光及南山人壽推出的「健檢類」保單，還有台灣、富邦、中國、第一金及國泰人壽已上架「計步型」保單。其中，新光人壽新推出「睡眠+計步型」的創新保單，欲藉此鼓勵民眾多走路運動也要多睡眠，養足活力精神。

新光人壽商品開發部協理林立曄表示，這一張保單優於業界的除了好好睡眠、參加路跑等可以獲得獎勵點數之外，保費折扣從15%起跳~最高幅度到50%，遠遠超越其他同業的2%~23%的幅度。

▼新光人壽配合保險局政策性外溢保單，鼓勵民眾多運動多走路多睡眠，維持良好健康體況，也能享受保費回饋。（圖／記者李蕙璇翻攝）▲▼新光人壽配合保險局政策性外溢保單，鼓勵民眾多運動多走路多睡眠，維持良好健康體況，也能享受保費回饋。（圖／記者李蕙璇翻攝）

當時保險局推出這款政策性保障型保單，就是希望透過運動點數、健康點數等外力的方式，讓保戶可以經由參與這些獎勵點數的機制，達成項目愈多、累積點數愈高，保持良好身體健康不會就醫申請理賠，就可以直接回饋到隔年保費，並且繼續享有保單的保障。

延伸閱讀

►只有12人買這一種保單想拿現金回饋　其他人為何不買

ET快訊
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關鍵字：春節,過年,運動,健走,路跑,跑步,睡眠,紅包,外溢保單,獎勵金,新光人壽,國泰人壽

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