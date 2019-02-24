煞車失靈撞向輔助斜坡巷道　內蒙礦企意外釀21死29傷

▲內蒙古礦井事故，目前21死、29傷。（圖／CCTV，下同）



大陸中心／綜合報導

內蒙古錫林郭勒盟西烏旗銀漫礦業公司（下稱銀漫礦業）23日運送工人到井下作業期間發生意外，因煞車失靈導致車輛失控，撞向輔助斜坡巷道，造成21人死亡、29人受傷，內蒙古自治區也成立了「223」事故調查組，釐清事故原因責任。據了解，內蒙古銀漫礦業日採礦5000噸，是大陸有史以來儲量最大的銀多金屬礦。

綜合陸媒報導，內蒙古錫林郭勒盟委副書記、盟長霍照良指出，內蒙古自治區已成立由政府常務副主席任組長的「223」事故調查組，將盡快查明事故原因責任，截至目前，事故已造成21人死亡，另外29名傷者正在錫林郭勒盟醫院、錫林郭勒盟蒙醫醫院接受全力救治。

內蒙古自治區派駐的第一批專家組，已於23日19時30分抵達，展開相應工作；第二批專家組也將到位。霍照良表示，已對每一位遇難者家屬建立一對一溝通工作小組，「我們將及時向家屬通報有關情況，與家屬真誠溝通，妥善處置。」

西烏旗經濟和信息化局曾指出，始建於2005年的銀漫礦業，自2007年12月至今聘請山東省地質礦產探查開發局第六地質大隊做地質勘察，累計探礦投入達5.15億元（人民幣，下同，約新台幣23.57億元）。

該礦區為大陸有史以來地質探礦投入最多、勘查成果最高、儲量最大的銀多金屬礦，礦區地質資源豐富，除了銀外，還含有10多種金屬，包括鋅、鉛、銦、銅、錫、砷銻、硫等。

消息顯示，銀漫礦業一期投資10.89億元（約新台幣49.83億元），實施年採選165萬噸（5000噸／日）銅鉛錫銀鋅多金屬共生礦石建設項目；二期計畫投資10億元，選場擴建為10,000噸/日。

據了解，銀漫礦業為上市公司內蒙古興業礦業股份有限公司的全資子公司，據興業礦業公告顯示，從白銀儲量來看，銀漫礦業為中國大陸最大單體銀礦，年採選白銀210噸，按照當前的開採能力可以運行超過30年，是上市公司持續經營能力的重要關鍵。