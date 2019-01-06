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內蒙貪官「廁所當密室」狂塞1.5億現金　逼檢警出動「5台點鈔機」

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▲▼涉貪的烏海市委原常委、統戰部長陳文庫。（圖／中新社／百度百科）

▲涉貪的烏海市委原常委、統戰部長陳文庫。（圖／中新社／百度百科）

大陸中心／綜合報導

中國紀檢監察報5日披露多名內蒙古廳官貪腐細節，包括烏海市委原常委陳文庫將廁所改建成密室，藏入現金達人民幣4000萬元（約1.7億台幣），贓款用了5台點鈔機清點了一個晚上才「搞定」。另外，前廣播電視台台長趙春濤以有償新聞敲詐，當黑勢力「保護傘」；原經信委黨組成員文民在北京等地有35套房產，對外卻稱自己「租房子住」等內幕都被揭露。

據《內蒙古晨報》5日報導，內蒙古自治區警示教育電視電話會議日前召開，現場播放的廉政教育片，給自治區、盟市、旗縣區三級會場的4640餘名縣處級以上黨員領導幹部觀看，揭露多名廳官貪腐情節。2018年內蒙古自治區紀委監委採取留置措施調查的嚴重違紀違法的廳級幹部就有27人。

▲▼大陸個所稅改革首月，共減免1401億、新增6千多萬人免繳稅，人民幣。（圖／中新社）

▲人民幣示意圖。（圖／中新社）

其中，烏海市委原常委、統戰部長陳文庫，不僅坐等別人送，還主動出擊、巧取豪奪，企業老闆形容「誰送了他不一定記得，但誰沒送他一定會記得。」為了藏匿錢財，他把家裡的一個衛生間改造成密室，並安裝了防盜門和指紋密碼鎖，門外用衣櫃遮擋，裡面貴重物品琳琅滿目，存放人民幣、美元、歐元等現金折合人民幣近4000萬元，專案組用5台點鈔機清點了一個晚上。

陳文庫的落馬和頂頭上司白向群被捕離不開關係。白向群是內蒙古自治區前副主席，號稱內蒙古「第五虎」，因貪汙受賄、搞迷信活動、長期販賣官位於2018年10月19日被「雙開」。陳文庫在白向群落馬後不到一個月被捕，于同年11月29日因涉嫌受賄、巨額財產來源不明、非法持有、私藏槍支、彈藥罪一案由阿拉善盟中級人民法院公開開庭審理。

▼陳文庫。（圖／中新社／百度百科）

▲▼涉貪的烏海市委原常委、統戰部長陳文庫。（圖／中新社／百度百科）

報導還提到，另一位受賄官員文民，曾任內蒙古自治區原經信委黨組成員、副主任，平時以清廉示人，私底下卻貪婪成性。在北京、海南及澳洲墨爾本等地有35套房產，對外卻謊稱自己「沒有房產，租房子住」。

此外，前內蒙古廣播電視台黨委書記、台長趙春濤，作為省級主流媒體的掌門人，以有償新聞、新聞報導敲詐，甚至充當黑惡勢力「保護傘」。為拉攏人心、撈取政治資本，對「有用的人」子女不走正常招聘程式，憑「他的個人簽字」就可進電視台工作；設備採購、影視劇購銷、廣告經營決定權緊抓在個人手裡。

內蒙古電力(集團)有限責任公司總經理賈振國、呼和浩特市土默特左旗旗委書記成紅亮等人感慨表示，「身邊的案例，比『天邊』的案例更有說服力，警示作用更強。」

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關鍵字：內蒙古,貪官,貪汙,受賄

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