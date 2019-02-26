李英宏出新歌舉辦「熱舞大賽」　大家竟爭奪要第二名！

實習記者鄭鈺鈴／綜合報導

去年以電影《誰先愛上他的》主題曲奪得金馬獎最佳原創電影歌曲的饒舌歌手李英宏，近日不但推出新單曲《蘆樂佛尼亞》，也配合歌曲舉辦「新北之星熱舞大賽」，比賽的獎項包括全年免費的顏社演唱會門票，更有機會讓李英宏本人帶你新北半日遊，不少粉絲紛紛表示，這是最誘人的獎項！

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▲李英宏去年以電影「誰先愛上他的」主題曲拿下金馬獎獎項 。（圖／攝影中心攝）

李英宏所屬音樂廠牌「顏社」在臉書粉絲專頁PO出影片，宣布舉辦「新北之星熱舞大賽」，只要以官方提供的 40 秒《蘆樂佛尼亞》編出舞蹈，於2月28日前拍攝影片上傳至Instagram，內文標記「#新北之星」、「#蘆樂佛尼亞」以及李英宏本人（@djdidilong），就有機會獲得優質獎品！第一名將獲得顏社演唱會年票，第二名則是由李英宏本人帶你新北半日遊，吸引許多人關注，大家都搶著要當第二名！

顏社將於3月3日在FB及IG公布20組參賽者進入決賽，決賽是在3月9日下午於Mega板橋大遠百展開，邀請大家用最嘻哈的battle ，展現自己沒有極限的舞力全開！當天除了李英宏之外，也邀請到異鄉人Outlander、IPLockers囂張 、迪拉胖 （Dela Chang）擔任評審陣容，一起來到現場頒發優質大獎！