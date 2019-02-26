　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

軒尼詩串連全台17縣市60間中餐廳　由台帥教主李英宏、馬念先帶路朝聖經典台菜

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲獨立音樂製作人李英宏與馬念先梳起老式油頭，一身漂丿的老紳士裝扮卻混搭了牛仔褲，「哥喝的不是干邑白蘭地，是一種超越時空的摩登大人味」。（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

消費中心／綜合報導

台菜是大家復刻記憶中的味道，也是小時候歡聚、慶祝的記憶延續。吃一口獅子頭，再來一碗佛跳牆，心中幸福感滿溢。到中餐廳用餐，大家也許會先想到啤酒或高粱佐餐，但其實軒尼詩V.S.O.P多層次的風味，更能與富含文化底蘊的台菜相得益彰。三杯料理的薑與酒，與酒體辛香料調性一致、魚擠上檸檬後也與酒的甘橘味相仿，相互搭配共鳴共振，提升彼此的風味。

▲▼ 軒尼詩V.S.O.P 。（圖／翻攝自影片）

▲台菜餐館內舉杯對飲是大家再熟悉不過的畫面，也是小時候歡聚、慶祝的記憶延續。（圖／翻攝自影片，下同）

身在島國，東西方文化多元揉合一直是台灣最大特色，尤其在美食料理上隨處可見異國風情與台灣文化接軌。為讓大家都能體驗台菜與洋酒的絕妙滋味，台帥教主李英宏、馬念先與法國頂級干邑白蘭地品牌軒尼詩，串連全台17縣市60間老牌中餐廳，大玩「洋酒Ｘ台菜」混搭風。參加活動的餐廳都是老中青三代耳熟能詳的老字號，或是國外觀光客排隊必吃的名店，例如基隆廣海食堂、台北市儂來餐廳、青葉、大來小館、欣葉台菜、新北青青餐廳、桃園灶腳小館、新竹誠食館、中部阿秋大肥鵝、台南阿霞飯店、高雄新台灣原味、宜蘭麟手創、花蓮銘師父以及台東的宏昌客家菜。史無前例的60間最強台菜大串連，果然掀起混搭食尚潮流，吸引跨齡跨界老饕暴動搶朝聖。

▲▼ 軒尼詩V.S.O.P 。（圖／翻攝自影片）

▲台帥教主李英宏、馬念先與法國頂級干邑白蘭地品牌軒尼詩，串連全台17縣市60間老牌中餐廳，大玩「洋酒Ｘ台菜」混搭風。

全台60間中餐廳各自拿出看家本領設計了專屬菜單，老饕們可在餐桌上品嘗到台菜的多元融合的樣貌，例如八大菜系京、魯、川、蘇、浙、閩、粵、湘，以及異國風情的日、義、泰、美。各方元素與烹調技法的交錯運用，成就了令人上癮的經典台菜。滿桌佳餚豈能無美酒相伴？別擔心，60間台菜館都喝得到軒尼詩V.S.O.P。軒尼詩V.S.O.P調和60多種來自干邑區四大產區的生命之水，琥珀色的酒液中透露水果風味、花香氣息、木質調性、辛香料風味 ，口感圓潤柔和、細膩精緻。這種層次複雜卻又自然平衡的特色，正好與海納百川的台菜相呼應。

▲▼ 軒尼詩V.S.O.P 。（圖／翻攝自影片）

▲軒尼詩V.S.O.P.混搭台菜，隨著菜色輕重濃淡的變化，酒食互相激盪出「相稱」和「互補」的滋味，讓美酒佳餚表現得更活潑、更有深度。

參加活動的台菜館除了拿出看家手路菜，還提供超潮的「轉轉樂」點餐方式，消費者入座後點轉盤中任一道菜色，就可獲贈單杯軒尼詩V.S.O.P試飲杯(50ml)。但...獎落誰家？服務人員會請同桌兩位朋友一起轉動「雙層轉盤」，「第一層決定誰喝、第二層決定喝法」。喝法大致分為冰飲與純飲，例如廣海食堂清爽的三點蟹，推薦軒尼詩V.S.O.P加冰塊飲用；青青餐廳的三杯豬腳，口味較濃郁適合純飲。若意猶未盡，則可點最新推出的軒尼詩V.S.O.P冰鎮壺，一壺搭一餐，酒足飯飽，微醺剛剛好。

軒尼詩 。（圖／軒尼詩提供）

▲軒尼詩V.S.O.P混搭潮流收服全台，不管是跨縣市旅遊或是在地生活圈，到哪都能吃好菜、品好酒。

全台指定餐廳https://bit.ly/2U3b7ce
  

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒。

ET快訊
前女友約他上山「來點刺激的」　脫光綁樹上後…被打劫4.5萬
特斯拉又發爐！高速撞毀駕駛亡　拖吊後「2度自燃」...車廠回

關鍵字：軒尼詩,白蘭地,李英宏,馬念先,文青,獨立音樂,台客文化,台味

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2019年度最潮新年禮「軒尼詩V.S.O.P限量版」神秘東方感讓酒饕全暴動

每款都想要！「泡泡先生」家族集點療癒登場　400點起就能兌換

台北國際工具機展全球第3大工具機展　引領機械產業開創新榮景

軒尼詩串連全台17縣市60間中餐廳　由台帥教主李英宏、馬念先帶路朝聖經典台菜

評／中央有誠意、地方有魄力、齊心解決警力不足問題

還有「秘密武器」！小7開賣達美樂現烤披薩...下一步也要導入生啤酒

小獅王辛巴x大甲鎮瀾宮推感心聯名！媽祖加持過的「育嬰用品」保一家平安

【廣編】聯名VOGUE挺花博　台灣天然彩妝nsòu「有機唇膏」一支難求！

【廣編】太平洋自行車響應台中花博　輕巧折疊車CARRY ME推花卉新塗裝

12星座挑對香氛更療癒！巨蟹用玫瑰解放少女心、獅子選木質調鬆開控制慾

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

每款都想要！「泡泡先生」家族集點療癒登場　400點起就能兌換

台北國際工具機展全球第3大工具機展　引領機械產業開創新榮景

軒尼詩串連全台17縣市60間中餐廳　由台帥教主李英宏、馬念先帶路朝聖經典台菜

評／中央有誠意、地方有魄力、齊心解決警力不足問題

還有「秘密武器」！小7開賣達美樂現烤披薩...下一步也要導入生啤酒

小獅王辛巴x大甲鎮瀾宮推感心聯名！媽祖加持過的「育嬰用品」保一家平安

【廣編】聯名VOGUE挺花博　台灣天然彩妝nsòu「有機唇膏」一支難求！

【廣編】太平洋自行車響應台中花博　輕巧折疊車CARRY ME推花卉新塗裝

12星座挑對香氛更療癒！巨蟹用玫瑰解放少女心、獅子選木質調鬆開控制慾

特力集團搶網購商機　全館精選佈置小物、裝修神器2折起

沖繩現場／隊友喊打得好　王柏融不知道他們怎麼會說中文

比兩支iPhone疊起來還厚！勁量新手機配18000mAh電池待機達50天

被瞄一眼！晨運大叔揮拳狠踹「清潔阿姨被打趴在地」　網怒了

康康討欠10年的債　朋友哭訴「你不用利息」惹怒他　

台北寧夏夜市5大必吃美食　米其林指南也推薦！

ET行動法庭／我們去台灣結婚吧！亞洲首個同婚合法國家

國中女老師回家電梯突然卡住　「門縫夾紅色鈔票」留救命紙條

走進大阪肯德基！男一見「邊緣神域」秒淚讚　網精闢2點：台灣不適合

金正恩「越南取經」改變貧窮北韓？　彭博：鄰國都已轉型

金在奐現身挺「前隊長」尹智聖　台下粉絲嗆：來幹麻？快滾出去！

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

逛燈會以前　先衝屏東質感小店！

3分鐘現烤！小7開賣達美樂披薩..

開賣現烤披薩！小7還有秘密武器

他跟風排35分只為好市多新神物..

網激推！好市多「懶人新神物」

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

評／中央、地方解決警力不足問題

App登入會員好EASY！

小7咖啡第2杯半價　全家第2杯..

12星座挑對香氛更療癒！

特力集團搶網購商機　全館2折起

台北國際工具機展　引領機械產業

70歲以上免費剪髮！73家店都..

更多熱門

相關新聞

李英宏辦熱舞大賽　大家爭第二名

去年以電影「誰先愛上他的」主題曲，奪得金馬獎最佳原創電影歌曲的饒舌歌手李英宏，近日不但推出新單曲「蘆樂佛尼亞」，也配合歌曲舉辦「新北之星熱舞大賽」，比賽的獎項包括全年免費的顏社演唱會門票，更有機會讓李英宏本人帶你新北半日遊，不少粉絲紛紛表示，這是最誘人的獎項！

軒尼詩搭台菜　60家餐廳免費試飲

資生堂限量蜜粉太美！

到神樂坂必來４間絕美咖啡廳

台中隱藏老屋咖啡、老物件超迷人

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

《還願》驚傳下架！赤燭包子回應了

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

Ella成功了！挑戰《你要的全拿走》飆完還不喘

帶寶寶去海底撈　店員秒拿嬰兒床

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

羅志祥錄《娛百》地上撿到Bra！

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面