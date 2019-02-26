軒尼詩串連全台17縣市60間中餐廳　由台帥教主李英宏、馬念先帶路朝聖經典台菜

▲獨立音樂製作人李英宏與馬念先梳起老式油頭，一身漂丿的老紳士裝扮卻混搭了牛仔褲，「哥喝的不是干邑白蘭地，是一種超越時空的摩登大人味」。（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

消費中心／綜合報導

台菜是大家復刻記憶中的味道，也是小時候歡聚、慶祝的記憶延續。吃一口獅子頭，再來一碗佛跳牆，心中幸福感滿溢。到中餐廳用餐，大家也許會先想到啤酒或高粱佐餐，但其實軒尼詩V.S.O.P多層次的風味，更能與富含文化底蘊的台菜相得益彰。三杯料理的薑與酒，與酒體辛香料調性一致、魚擠上檸檬後也與酒的甘橘味相仿，相互搭配共鳴共振，提升彼此的風味。



▲台菜餐館內舉杯對飲是大家再熟悉不過的畫面，也是小時候歡聚、慶祝的記憶延續。（圖／翻攝自影片，下同）

身在島國，東西方文化多元揉合一直是台灣最大特色，尤其在美食料理上隨處可見異國風情與台灣文化接軌。為讓大家都能體驗台菜與洋酒的絕妙滋味，台帥教主李英宏、馬念先與法國頂級干邑白蘭地品牌軒尼詩，串連全台17縣市60間老牌中餐廳，大玩「洋酒Ｘ台菜」混搭風。參加活動的餐廳都是老中青三代耳熟能詳的老字號，或是國外觀光客排隊必吃的名店，例如基隆廣海食堂、台北市儂來餐廳、青葉、大來小館、欣葉台菜、新北青青餐廳、桃園灶腳小館、新竹誠食館、中部阿秋大肥鵝、台南阿霞飯店、高雄新台灣原味、宜蘭麟手創、花蓮銘師父以及台東的宏昌客家菜。史無前例的60間最強台菜大串連，果然掀起混搭食尚潮流，吸引跨齡跨界老饕暴動搶朝聖。

▲台帥教主李英宏、馬念先與法國頂級干邑白蘭地品牌軒尼詩，串連全台17縣市60間老牌中餐廳，大玩「洋酒Ｘ台菜」混搭風。

全台60間中餐廳各自拿出看家本領設計了專屬菜單，老饕們可在餐桌上品嘗到台菜的多元融合的樣貌，例如八大菜系京、魯、川、蘇、浙、閩、粵、湘，以及異國風情的日、義、泰、美。各方元素與烹調技法的交錯運用，成就了令人上癮的經典台菜。滿桌佳餚豈能無美酒相伴？別擔心，60間台菜館都喝得到軒尼詩V.S.O.P。軒尼詩V.S.O.P調和60多種來自干邑區四大產區的生命之水，琥珀色的酒液中透露水果風味、花香氣息、木質調性、辛香料風味 ，口感圓潤柔和、細膩精緻。這種層次複雜卻又自然平衡的特色，正好與海納百川的台菜相呼應。

▲軒尼詩V.S.O.P.混搭台菜，隨著菜色輕重濃淡的變化，酒食互相激盪出「相稱」和「互補」的滋味，讓美酒佳餚表現得更活潑、更有深度。

參加活動的台菜館除了拿出看家手路菜，還提供超潮的「轉轉樂」點餐方式，消費者入座後點轉盤中任一道菜色，就可獲贈單杯軒尼詩V.S.O.P試飲杯(50ml)。但...獎落誰家？服務人員會請同桌兩位朋友一起轉動「雙層轉盤」，「第一層決定誰喝、第二層決定喝法」。喝法大致分為冰飲與純飲，例如廣海食堂清爽的三點蟹，推薦軒尼詩V.S.O.P加冰塊飲用；青青餐廳的三杯豬腳，口味較濃郁適合純飲。若意猶未盡，則可點最新推出的軒尼詩V.S.O.P冰鎮壺，一壺搭一餐，酒足飯飽，微醺剛剛好。

▲軒尼詩V.S.O.P混搭潮流收服全台，不管是跨縣市旅遊或是在地生活圈，到哪都能吃好菜、品好酒。



全台指定餐廳https://bit.ly/2U3b7ce



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