NOVA情報誌／「電競筆電」RTX視覺大革命

圖、文／NOVA情報誌

2019金豬報喜，「電競NB」開春驚喜連連！nVIDIA RTX20系列顯卡驚豔轉換，外加極致輕薄機身&夢幻變形工藝，還有更大更快窄邊吸睛面板，就連AI機器學習也上身～

「豬增財富新春歡，豬拱華門歲有餘！」在這犬彘交接歡慶時節，情報誌預祝讀者們心想事成、豬事順心，財源好運滾滾來！

對於遊戲電競迷而言，全新年度裡，想必最關心的不是歹戲拖棚的中美貿易戰，更非政治爭吵不休的九二議題，而是「電競界」有何大事與話題驚喜？有的，告訴各位，「電競NB」即將進入逆天新視代！就在農曆春節前夕，電競族將收到一份nVIDIA顯卡改朝換代『RTX睛心動魄』大禮，這份重量禮包挾革命性「視覺」衝擊，將顛覆既有感官印象，讓虛擬世界人物夢幻似真走出「真實」！

伴隨各大品牌力挺，持續朝軟硬體研發突破，趁此良機，揮軍極致輕薄高效、頂尖變形工藝，全面極窄邊框更大、更快144Hz以上視覺吸睛面板衝鋒，甚至AI機器學習上身，電力音效雙升級…緊接著還有九代Core i多核高效井噴秀等著接棒！

要驚喜有驚喜，要效能有效能，養眼奪目更不用說；趕緊搶鮮瞧瞧2019金豬年電競NB有何趨勢脈動與走心殺招亮點！





RTX20系列顯卡轉換 遊戲視覺逼真覺醒

元月初，全球規模最大美國CES消費性電子大展上，各大NB品牌新機精銳盡出，共同圍繞的話題重點，就是搶搭最新nVIDIA GeForce RTX20系列（RTX2080/2070/2060）顯卡，迎接顯示技術的改朝換代。

相隔兩年半，nVIDIA終於發表嶄新GeForce RTX20系列新顯卡，相較既有GTX10主要差異，核心挺進12奈米製程，並採nVIDIA Turing新架構，讓遊戲3D繪圖效能增強40%以上，換句話說，RTX2080約等同上代GTX1080Ti等級；RTX2070等同GTX1080，可視型號跳上一階。然而，這還不是最關鍵重點，RTX20系列最大亮點，更在於支援「Ray Tracing即時光影追蹤」技術。

「光影追蹤技術」號稱十年來電腦光影渲染計算最大突破，能將畫面中明暗細節，光線陰影、光感轉換、光暈閃爍等更栩栩如生再現，讓畫面視覺更「震撼、逼真、養眼」。舉例來說，遊戲中身穿金屬光亮盔甲機器人，過往盔甲只能看到一片鏡面光滑，在光影技術加持下，能從盔甲鏡面內看到周遭物體的「反射」與光線折射，彷彿肉眼親見，猶如看一部「真實」電影般，這夢幻似真的視覺衝擊，讓人大呼過癮，體驗過的玩家絕對會回不去。

目前包含「戰地風雲 5」、「古墓奇兵：暗影」等約有26款遊戲大作陸續支援RTX光影技術特效，未來遊戲數量不斷增加中。nVIDIA也宣布1月29號正式釋出RTX20系列顯卡行動版GPU，代表春節前夕，電競NB將跨入嶄新RTX視代！

「我們Predator新機都將導入全新nVIDIA RTX20系列顯示晶片！」Acer宏碁品牌產品行銷企劃部曾智琦指出：

「RTX20系列顯卡轉換，是今年電競機最大話題與趨勢！主打的全新輕薄高效機『Predator Triton 500』，搶先內建RTX2080 Max-Q＋Core i7剽悍效能，藉由獨家金屬風扇系統與優異組裝能力，機身僅做到1.79公分、2.1公斤重，還提供8小時電力續航，讓玩家們搶先體驗前所未見的光影技術逼真視覺特效，更方便日後帶出門參加LanParty。」

這款Acer即將在春節檔期熱騰騰上市的「Predator Triton 500」，採獨家四代AeroBlade 3D金屬雙風扇技術，藉由專利0.1mm世界最薄航太金屬葉片，讓單風扇葉片增多，尤其相較於三代導入全新「貓頭鷹意念風扇架構」，葉片架構酷似羽翼，大幅增加45%風流量與更無聲化，搭配五導管，以上下進氣、左右出風方式，達到高速降溫，確保效能徹底解放下的運作穩定性，並有助機體輕薄化。



Acer曾智琦強調，宏碁立足電競市場優勢，第一時間導入新技術與規格，並提供完整陣容與高廣度產品線，從旗艦到類電競，重裝到輕薄，甚至白色電競機都涵蓋。Q1底還將續推另款「可翻轉螢幕」創新變形旗艦「Predator Triton 900」，搭載RTX2080顯卡，17吋4K IPS面板，特別是運用Ezel Aero Hinge特殊轉軸設計，帶來筆電、翻轉、傾斜、延展四種變形模式，機身同樣約2.38公分薄，請拭目以待。



豈止Acer，諸如MSI、Asus、GIGABYTE等大廠皆表態不錯過這場「視覺革命」盛會，相關RTX20系列顯卡新機蓄勢待發，將伴隨nVIDIA腳步1月29號同步上陣，甚至MSI預告一舉推出20款大陣仗機型搶攻春節商機，這代表當聽到老掉牙的恭喜歌時，電競NB嶄新顯卡世代宣告啟航。

輕薄高效再進化 電競變形風崛起

其實從去年初開始，電競市場已吹起一股輕薄高效風，然而到了2019年，風潮將更甚，即便新一代筆電擁有更強效RTX20系列顯卡加身，依舊能將體型厚度有效壓縮，甚至做到更薄。除有賴各家在散熱工藝上的突破與精進，還要歸功nVIDIA針對RTX2080/2070/2060為核心推出的「Max-Q」技術解決方案！

「Max-Q」可視為nVIDIA與品牌製造商的一種合作規範，從硬體、軟體、散熱與供電系統全面著手，讓搭載RTX2080、RTX2070等高顯效筆電，薄度壓縮在2公分內、重低於2.3公斤，同時針對靜音與電力優化。「Max-Q」相較於標準版功耗節省30%以上，效能也隨之閹割10-15%，但對用家來說影響有限，且相比帶來的高行動效益，利遠大於弊，因此「Max-Q」今年將會被更廣泛應用。

師父領進門，修行在個人，「Max-Q」可視為高效輕薄機代名詞，但在輕薄工藝背後，取得方法各有巧妙，憑的是各家硬底子研發實力！Acer Predator系列主打獨家金屬雙風扇散熱技術，而Asus ROG電競輕薄機代表系列Zephyrus西風之神，靠的是業界首創專利「開蓋連動」AAS主動式空氣力學系統，以及全套式Hyper Cool Pro散熱技術！

「我們最新ROG Zephyrus S GX701西風之神做到業界最薄！」Asus華碩ROG產品經理黃彥升談到：「ROG輕薄工藝敢說凌駕業界！將在元月底通路登場的『ROG Zephyrus S GX701』，採用17吋FHD HDR窄邊框螢幕，144Hz＋3毫秒高速反應面板，內建強悍Core i7＋RTX2080 Max-Q顯卡，透過獨家開發『AAS可動式結構』設計，當上蓋螢幕打開時，底部下方會同步開啟6mm進風口間隙，讓運作風流增加30%，加上採用特殊LCP液晶聚合物材質風扇，葉片更輕更薄，單風扇塞入最多71葉片，始能達成17吋高效電競機市面最薄1.87公分體態殊榮！」



這巧妙結合工藝與連動概念獨家AAS系統，不但散熱一把罩，還相當吸睛，契合玩家喜愛的RGB外觀元素，底部設有發光燈條，運作時會亮起藍色或紅色間接光暈，更顯科技品味。

Asus黃經理預告，既有明星人氣系列如「ROG Strix GL504」、「ROG Strix GL704」、「ROG Zephyrus S GX531」、「ROG G703」等多款機種，都將搶先首波升級RTX20系列顯卡。接下來ROG新品持續堅持用料品質，嚴選相對高檔元件規格，帶來更好的遊戲體驗與首年完美保固，無論機器損傷如何，最高只負擔2成。同時計畫5月推出「鍵盤螢幕可分離」創新旗艦機「ROG Mothership GZ700」，因應重度各情境使用需求。



據瞭解這款年初CES展大搶鋒頭的「ROG Mothership GZ700」，配備怪獸級Core i9＋RTX 2080效能，採用特殊可獨立使用的17吋螢幕，背後有立架設計，搭配可拆卸及摺疊式鍵盤，讓玩家能隨意擺放主機螢幕與鍵盤位置，既是一款電競筆電，又是可攜式電競AIO桌機，提供相當大彈性。



看到這，讀者是否嗅到很不一樣的氛圍！沒錯，Asus、Acer本土雙A大廠不約而同跨足「變形機」，意味著今年電競機豈止更高效輕薄，還將朝「變形領域」邁進！

全面挺進窄邊框螢幕 17.3吋成為標靶新寵

2019年電競NB還有一項重大的趨勢，就是全面揮軍「窄邊框螢幕」，並持續升級高更新率與快速反應面板。尤其當螢幕朝窄邊框延伸後，讓既有體積變小，17吋大螢幕機將可望取代15.6吋成為市場標靶新寵！

談到此，不得不提MSI盾牌龍電競品牌，去年中伴隨八代Core i處理器上市，已搶先佈局極窄邊框面板，包含「GS65」、「GF63」、「PS42」三大系列皆主打輕薄、長效、窄邊面板三大特色。今年MSI持續扮演領頭羊角色，積極推動窄邊框普及化，並加速17吋電競機成長！

「我們今年口號打出『極致真實，遊戲新視界』新概念！」MSI微星科技國內業務部產品經理林世宗談到：「MSI是電競機專家，真正站在遊戲玩家立場考量且設想周到，一直以來新機導入最快，優勢以快打慢，首賣最齊全， 1月29號當天凌駕業界一口氣推出20款RTX20系列顯卡新機，且端出來的「大」菜色讓消費者感到有誠意，充分因應今年喊出的新口號！

誠如所言，MSI元月底將推出「GS75 Stealth」、「GE75 Raider」、「GT75 Titan」、「GS65 Stealth」…等多款新顯卡機，其中涵蓋RTX2080/2070/2060各等級，光是最高階RTX2080系列機就有6款之多。主力17吋高階輕薄機「GS75 Stealth」，上到RTX2080 MAX-Q＋Core i7等級，特色藉由最新光影追蹤技術，助於玩家黑暗中打擊對象與體驗極致真實觀感，尤其設計更輕薄，機身做到僅1.89公分、2.2公斤，螢幕更採三面極窄邊框，最細邊約5.2mm，螢幕佔比高達85%，體積比起傳統17吋筆電小巧60%！



MSI林經理笑談，這款採霧黑金屬噴砂處理，上蓋有著「金色盾牌龍」標誌的「GS75 Stealth」，邊緣輔以金色削邊，轉軸處金色混搭有特別強化，走低調奢華概念，實機質感相當好；尤其配置17吋144Hz IPS面板，反應時間從過去7毫秒升到3毫秒，sRGB廣色域72%提高100%，並搭載更大512GB SSD與導入全新五代Cooler Boost 5多導管散熱新技術。



今年起自家RTX20顯卡機型都將採更高檔144HZ＋3毫秒面板，全面配置更大512GB SSD固態硬碟，鍵盤皆搭用專業SteelSeries電競全彩單鍵RGB控光可調，且帶來極速Killer Wireless-AC 1550晶片等級電競專用網卡。效能更強，重量更輕，重點17吋螢幕視野更大更爽，尤其窄邊框下，實際體積僅大於15.6吋一些些，價位帶又差不多下，勢必會讓消費者接受與鎖定，「我們很看好今年17電競機的成長，MSI林經理強調！



不僅MSI，諸如Acer、Asus、GIGABYTE、Hp等最新機種，紛紛有志一同主打窄邊框與提高17吋機比重！Acer最新「Predator Triton 500」帶來6.3mm窄邊與81%高螢幕比。Asus主力機「ROG Zephyrus S GX701」標榜17吋窄邊框與細節更好HDR技術面板，體積縮小下，僅比傳統15.6吋僅寬1-1.5公分；甚至Hp在CES展亮相的「Omen 15」，還搭載業界最高240Hz更新率面板；更傳出韓系歐美多品牌將推出OLED面板筆電…只能說，今年螢幕視覺話題會很熱！

AI機器學習上身 電競名牌零組件

「AI人工智慧」是時下最夯技術，目前開始廣泛多領域，小從手機的AI拍照、AI智慧音箱，大到AI機器人、AI智慧城市等。好消息是，從今年起，電競NB將與AI技術正式掛勾。誠如nVIDIA最新RTX20系列顯卡，之所以呈現更真實光影渲染效果，背後的「AI深度學習DLSS」技術功不可沒，利用AI即時做影像精密運算與處理計算，在無需太高耗能下，擁有相對應效果。

告訴各位，不只顯卡GPU晶片有AI，就連電競筆電同樣搭AI，GIGABYTE最新RTX20系列顯卡機「Aero 15-Y9/X9」，就搶先業界導入「Microsoft Azure AI」人工智慧功能。

GIGABYTE盈嘉科技行銷輔助部副理朱彥曦指出：「定位輕薄長效，擁有專業低調外觀，強悍電競效能的『Aero 15』系列，是自家引以為傲，勇奪多項業界第一完美不妥協產品，包含首創5mm三面極窄邊框＋4K 144Hz高更新率，首搭X-Rite Pantone校色認證面板，首攻10小時高電力續航，尤其機身僅做到1.89公分薄、2公斤有找！」最新升級機「Aero 15-Y9/X9」內建更旗艦高檔Core i9-8950HK＋RTX2080 Max-Q顯卡，卻同樣維持1.89公分薄、2公斤下，有賴於最新搭載的「Microsoft Azure AI」，透過雲端機器深度學習，最佳化系統程式CPU、GPU等設定。今年起全系列筆電都將搭載這AI新功能，朱副理強調！



到底這微軟「Microsoft Azure AI」是何方神聖？簡單來說，系統在執行不同程式時，對效能需求不一樣，例如玩遊戲對GPU顯卡吃重，影音編輯則CPU吃更多，過去電競機面對不同程式，頂多內建4-5種模式供選擇，如遊戲模式、一般模式或自訂模式等，但不諱言多數人從不變換，況且程式還百百種，難以全面因應。

「Azure AI」好處幫你自動最佳化調整，打開後提供兩種模式，亮起綠色代表「邊緣模式」，「離線」針對本機資料庫做最佳設定比對，如LOL或吃雞等熱門遊戲。再點擊則變換為紅色「雲端模式」，會「線上」蒐集當下各程式CPU、GPU狀態數據，上傳微軟雲端資料庫比對，若程式太新，也會透過機器學習提供新設定。

AI精神不是要將筆電效能衝到多極致，而是希望透過AI有一些效能上增加，但能將熱與噪音顯著降低，能源利用更有效率。當然針對時常征戰沙場重度玩家想衝效能與兼顧耐用性，我們也同步照料，同樣2019年起系列新機，都會主打「名牌零組件」&「All Intel Inside」特色，GIGABYTE朱副理預告！



朱副理口中「名牌零組件」，顧名思義就是零組件用的都是一線大廠！無論「Aero 15-Y9/X9」或迎合重度玩家電競基因強烈的「AORUS 15W9/X9」，面板Full HD 144Hz IPS 100%都來自LG；4K版本Adobe RGB 100%廣色域面板全來自友達；記憶體搭三星原廠模組。尤其擴大與英特爾合作，喊出「All Intel Inside」概念，除CPU、PCH與Thunderbolt 3晶片外，SSD也會全面內建英特爾760P系列，無線網卡也配置英特爾合作製造的殺手級Killer 1550-AC系列，將品質赤裸裸攤在檯面上。



可明顯感受今年GIGABYTE「競」逐市場高企圖心！尤其效能品質升級，售價反倒更親民。目前已知全新「AORUS 15系列」將賦予更霸氣底部鏤空散熱規劃，支援超大雙顆M.2插槽＋2.5吋HDD儲存空間，搭144Hz窄邊框15.6吋螢幕與RGB全彩孤島式遊戲鍵盤，重點Core i7＋RTX2060入門版本，國外價格換算僅約5萬4，相較過往AROUS系列動輒8、9萬，可說首次踩進中階電競市場。同時預告接下來兩大系列都將續推17吋窄邊框，敬請拭目以待！

音效升級體驗貼心 九代Core i夏日接棒

還沒完喔！2019電競新機還要讓音效體驗更升級，操作感受更貼心，進一步攻佔遊戲玩家精神層面。諸如GIGABYTE表態系列機會導入聽聲辨位犀利的「Nahimic 3」環繞音效技術，並預告Q2將上市的AROUS 17吋，會換上全新機械鍵盤，背後製造商大有來頭，以品質手感著稱，讓玩家敲起來很有感！



Acer新一代「Predator Triton 500/900」兩款新機，則內建全新「Waves MAXX Audio」音效技術，優點結合「Waves NX動態追蹤技術」，當頭部轉向時，音場方向跟著轉移，能精準掌握敵人方位，有助於玩PUBG吃雞這類射擊遊戲，且重低音還特別強化。同時鍵盤都將新增「獨立超頻鍵」，讓玩家能一鍵超頻與快速叫出遊戲專用界面！



MSI主打的「GS75 Stealth」除承襲一貫「Nahimic 3」環繞音效，還首搭被動振膜設計「Dynaudio」音響模組喇叭，強調帶來低頻響應極佳與發燒級聆聽品質，同時觸控板加大30%，讓玩家更好操控。

尤其MSI從去年新增為遊戲量身最佳化的「Gaming Mode遊戲模式」，當玩PUBG絕地求生時，從遊戲中心軟體點開，鍵盤會貼心自動亮起常用的主要按鍵，目前已支援多款熱門遊戲。特別是近期已導入讓手機遊戲轉移到筆電螢幕上玩的「MSI App Player」新軟體，目前已支援250款以上手遊，透過模擬器讓手遊螢幕變大，玩傳說對決更爽，同時能在筆電上開到4.5個視窗練功打怪，等於一台裝置可練多個帳號，推出後相當受到遊戲迷青睞。



預期接下來會有更多品牌，開發出類似手遊筆電大螢幕爽玩軟體，且無論音效與操作體驗都將貼近需求。尤其年初CES展上，英特爾宣布將在Q2推出全新九代Core i行動版處理器，雖然細節尚未公佈，不過預料將與九代桌機版一樣將核心數推升到八核心16執行緒，且原生超頻Boost時脈將破表，這意味下半年新處理器接棒後，電競筆電將迎來可觀的「超頻躍進」！

只能說，2019金豬年電競NB驚喜連連，電競玩家的精彩劇本持續上演，遊戲人生的你，是否已準備好迎接這睛心動魄，絢爛可期的G世代！



更多精采內容，請上【NOVA情報誌】網站

http://ebook.nova.com.tw