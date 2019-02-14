影／超狂電力怪獸2天免充電　華碩發表ZenFone Max Pro M2

記者姚惠茹／台北報導

華碩在台灣銷售亮眼的電力怪獸，今天（14日）發表新一代ASUS ZenFone Max Pro（M2），不僅主打5000mAh大電量，可以維持2天免充電的長效續航力，並宣布即日起購機再送限量「任天堂精靈球Plus」，由台灣大哥大同步獨賣，搭配指定資費手機只要0元起。

▲華碩發表ZenFone Max Pro M2。（圖／記者姚惠茹攝／下同）

智慧型手機追求從大螢幕轉變為大電量，從華碩電力怪獸手機銷售不斷攀高就可以看出端倪，像是今年初率先在中華電信獨賣推出及各大通路同步販售的的ASUS ZenFone Max（M2），短短一個月就賣破萬台，因此今天乘勝追擊再推出新一代的電力怪獸ASUS ZenFone Max Pro（M2）。

規格方面，原本的ASUS ZenFone Max（M2），主打輕薄機身，還有4000mAh的大電量，以及高通驍龍S632處理器與6.3吋大螢幕，已經獲得市場熱烈迴響，現在新一代的ASUS ZenFone Max Pro（M2）更是全面再升級，不僅搭載有著人工智慧引擎之稱的高通驍龍S632處理器，更內建5000mAh超大電量，可連續19小時線上影片播放，10小時暢玩遊戲的驚人續航力。

▲最狂寶可夢阿伯陳三元。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩今天在新手機發表會中，特別邀請到一次用21支手機抓怪的最狂寶可夢阿伯陳三元，分享自己用ASUS ZenFone Max Pro（M2）的使用心得，強調自己用這支手機十分省電，出門抓寶超過12小時都不用充電，而且也不用帶電池出門，並提到自己之後都會想要把抓寶手機慢慢汰換成這支手機。

電量之外，同樣受到用戶重視的攝影功能，ASUS ZenFone Max Pro（M2）搭載1200＋500萬畫素景深主鏡頭，並強打可以針對不同環境和主題進行13種場景偵測的AI智慧雙鏡頭，以及能拍出媲美專業水準人像或靜物特寫的景深鏡頭，可以說擁有不輸專業相機的攝影功能。

▲ASUS ZenFone Max Pro（M2）內建拍攝景深、美顏功能。（圖／記者姚惠茹攝）

外觀方面，ASUS ZenFone Max Pro（M2）主要推出極光藍和流星鈦做選擇，6.3吋大螢幕趨近無邊框90%高屏佔比，並採用最新第六代康寧Gorilla®強化玻璃包覆的3D曲面機身，堅固防刮，並支援NFC技術、臉部解鎖、指紋辨識、具有三卡槽雙卡雙待、2TB microSD卡等各種功能，建議售價新台幣10990元。

▲ASUS ZenFone Max Pro（M2）內建13種場景偵測的AI智慧雙鏡頭。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩同時宣布，ASUS ZenFone Max Pro（M2）即日起在全台華碩行動通訊專賣店和包含ASUS Store / momo購物網/ PChome24h購物/ Yahoo奇摩購物中心/蝦皮商城在內等各大電商平台購機，就送限量「任天堂精靈球Plus」，此外，台灣大哥大同步獨家開賣，消費者搭配指定資費，手機只要新台幣0元起，3月31日以前申辦，再抽價值79800元的Gogoro 2 Plus得主。