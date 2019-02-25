免抽籤！桃園首座社宅　保留10戶「服務性入住計畫」

▲桃園首座社宅特別保留10戶「服務性入住計畫」住戶，享免抽籤。（圖／住宅發展處）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中路二號社會住宅首三日申辦民眾踴躍，已逾600名民眾遞件，在僧多粥少下，住宅發展處特別保留10戶「服務性入住計畫」，只要民眾自提服務計畫，入選者除享有免抽籤入住外，還能優先於一般戶抽籤前選屋，且申請服務性入住和一般戶、政策戶不衝突，可以雙邊都提出申請，增加入選機率。

住宅發展處處長莊敬權25日說明，欲申請服務性入住民眾，只要提出對社區事務的構想並以自身專長或專業提出服務計畫，計畫應包含多元活動及社區服務兩類，多元活動類將不設限類型，只要能夠運用自身專長或是專業舉辦活動、提供教學，如親子活動、銀髮活動、農藝教學、手作教學等；而社區服務類只要提出構想及服務時數即可。

▲桃園首座社宅特別保留10戶「服務性入住計畫」住戶，享免抽籤。（圖／住宅發展處）

而截至25日止收件數共計6件，歡迎有服務熱忱的民眾踴躍參與。「服務性入住計畫」受理申請採臨櫃辦理，自2019年3月5日（星期二）止，欲申請者於申請日期內備妥相關文件，至住宅發展處（桃園市龜山區自強南路105號）或桃園市政府2樓川堂(桃園市桃園區縣府路1號2樓)辦理申請，詳情請洽住宅發展處電話03-3298600轉301，將有專人服務說明。

住宅發展處進一步說明，申請者經由評審委員審查及面試後，擇優選出10戶入選者，住宅發展處將於後續協助輔導入選者執行其自提服務計畫，並透過每季成果檢核及每年評鑑檢視服務成效。