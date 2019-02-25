全苗栗唯一！　建臺高中滿級分學霸張哲愷立志當法官

▲苗栗縣唯一75滿級分的張哲愷，將以台大法律系為志願。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣私立建臺高中108學年度共有270名考生參加大學學測，25日正式公布學測成績，其中張哲愷同學，5科全考，成為全縣唯一獲得75滿級分的考生，因父親在法院任職，從小就嚮往有朝一日成為法官，將申請就讀台灣大學法律系。

苗栗縣私立建台中學校長黃添敏表示，聽到這個消息非常的高興，因為一直以來鄉下地方資源比不上大都市，也感謝縣府在這方面幫助許多，讓我們的教育絲毫不遜色，全校師生也非常的高興。

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▲校長黃添敏也謝謝縣府給予學校資源，可以和都市學生競爭。（圖／記者黃孟珍翻攝）

張哲愷也表示，自己的父親目前為台灣高等法院資訊科長，從小耳濡目染下，對法官辦案與公平正義產生濃厚的興趣，因此決定申請台大法律系，希望以後能考取司法官，「守住正義的最後一道防線。」

另外在滿級分60級分中，自然組58級分就有4位同學，其中楊易憬、林任邦、陳俊佑3位均想朝醫學系發展，有的是家人本身就是醫生，有的是上課時對醫學產生極大的興趣，所以立志當醫師。而陳俊佑是因為父母皆為老師，自己也會利用課餘擔任志工，希望有朝一日能成為一位無國界的醫生。

▲張哲愷成為全縣唯一獲得75滿級分的考生，另有自然組4名考生58級分。（圖／記者黃孟珍翻攝）