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親子

小孩化妝、染燙頭髮？　日本研究：傷皮膚又易導致過敏

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

很多人問我：「DAHLIA好萌！她的頭髮好捲喔，是不是給人家燙過？」殊不知DAHLIA的大捲髮是渾然天成，它來自媽媽微微的自然捲，我的頭髮如果不留長，會往單邊翹，就好像被人揍一拳那種漫畫定格，我完全沒有預料到，這基因傳至DAHLIA身上，竟然演化成徐若瑄風的浪漫大捲髮。

其實，我非常反對在小孩子外貌上做加工！每個孩子生下來都有他的特質，像DAHLIA的眼睛，內雙的眼皮把長睫毛吃掉，笑起來只剩一直線，但「那樣就是她啊！」為什麼要拍出一張把眼睛睜大卻表情僵硬的照片呢？

我從未想過替她後製加工，把眼睛放大一點，臉頰修小一些，不曾試圖以「可愛、時尚」當理由，去改變她的外表，因為這是最單純、原始的時期，她正享受她的稚嫩呢！為什麼要用超齡的產品跟審美觀框住她？

拿燙髮、染髮來說，不管染劑多好多貴，這些造型的藥劑，依然都是藥！日本的消費者安全調查委員會曾提出報告，染髮劑容易引起接觸性皮膚炎，尤其兒童皮膚發育不成熟，除了容易發炎以外，也可能導致過敏。

我實在不解，成人染髮都得冒著健康風險，為什麼要因為父母的審美觀，就把這個風險年齡往前提到兒童時期呢？孩子跌倒受傷磨破皮，我們都會心疼了，那沒有必要的染髮、燙捲，為什麼可以被放行呢？

不只這樣，我常帶DAHLIA拍全家福，每當造型的時候，造型師都會拿出電棒、定型液跟化妝品，要幫小DA好好set一下，而我總是趕忙阻止，一來傷髮、傷皮膚，二來，我實在不認同也不鼓勵這種加工的觀念，孩子天生是父母的傑作，為什麼要用化學的產品，來改變他們原始的可愛？

現在手機APP太發達，像我們這種操勞過度、沒有血色的臉，隨便開個濾鏡，就可以從素顏變全妝，雙頰紅通通、嘴唇水噹噹，一不小心按到原圖還會受驚：「怎麼差那麼多？」那是因為我們到了不上妝就太蒼白的年紀，為了工作、為了禮貌只得修圖、只得化妝。

小小孩的臉色紅潤、嘴唇不上色就有明顯反差，但我卻看到不少媽媽替孩子P圖、修臉頰、拉下巴、加口紅，最後得到一張完全不像本人的嬰兒照，卻還在炫耀說自己替孩子拍了多少回憶，天啊，這完全不是你家小孩當下的樣子啊！

人生短短幾個秋，孩子的可愛不用任何人工修飾，他們正在散發最美好、原始的純真，所以，各位爸爸媽媽，請相信自己孩子的真面目，那是世界上最好看的！多替孩子篩選、幫他們保留最真實的樣子。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,醫療,小孩

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