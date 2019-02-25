川金二會倒數2天　北韓官媒發狠：若會談無果「美國永陷安全威脅」

▲ 北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

第二回合世紀無核化談判「川金二會」倒數2天，北韓領導人金正恩已經在搭乘專用列車前往越南的路上，官用媒體《朝中社》日前也嚴詞警告，若2位元首27至28日的會談沒有結果，美國人民將「永遠無法排除核威脅」。

《朝中社》24日痛批，美國民主黨及其他反對派人士密謀破壞此次峰會，並指責總統川普（Donald Trump）政府，在積極與北韓發展外交關係之際，卻依然聽取反對2國互動的相關意見，「如果美國政府看他們的臉色、傾聽他們的意見，改善與北韓關係及世界和平的夢想就會破滅，錯失這個千載難逢的機會。」

報導提到，「若如反對勢力所願，朝鮮民主主義人民共和國和美國間即將登場的協商沒有結果，美國人民將永遠不能排除令他們陷入恐慌的安全威脅，而此一責任將歸屬於應歸咎的人。」



另一方面，消息人士指出，23日下午自平壤出發的金正恩專列24日下午通過中國天津，今（25日）晨7時已經通過武漢，預計將經長沙、南寧、憑祥等地，循最短路徑前往中越邊境，不會停留北京，與中國國家主席習近平會晤，25日晚間或26日早晨抵達越南；川普則在推特上透露，將於美東時間25日一早啟程，搭機前往河內。