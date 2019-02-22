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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／人社部等九部門：不得將限制生育作為錄用女職工的條件

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▲性別歧視，女性同工不同酬。（圖／視覺中國CFP）

▲職場性別歧視。（圖／CFP）

《北京》人社部等九部門：不得將限制生育作為錄用女職工的條件

大陸人社部、教育部等九部門印發《關於進一步規範招聘行為促進婦女就業的通知》，明確在招聘環節中不得限定性別（國家規定的女職工禁忌勞動範圍等情況除外）或性別優先，不得以性別為由限制婦女求職就業、拒絕錄用婦女，不得將限制生育作為錄用條件等。（新華社）

《江蘇》中科院蘇州醫工所成功研製超聲內窺鏡探頭

中科院蘇州醫工所醫用聲學室研究員崔崤嶢帶領的團隊，近期研發出一種適用於人體消化道和腸道病變檢查的超聲內窺鏡微探頭。這種新儀器能更好地為病灶部位成像，以便醫生更準確地鑑別消化道腫瘤分期並製定治療方案。目前新探頭已實現小批量生產，預計兩年內進入產品註冊階段。（新華社）

《南京》南京多家銀行下調首套房貸利率

南京地區多家銀行網點與之前相比，首套房貸款利率下調明顯，多家銀行首套房貸款利率較基準利率上浮12%或15%，二套房普遍上浮20 %至25%。比起上個月首套房貸款多數上浮20%的情況下調幅度明顯。業內人士透露，2019年利率出現回調的可能性增大，但短期內無法調低至基準利率以下。（人民網）

《北京》陸企1月對「一帶一路」沿線國家新增投資　同比增長8.1%

大陸商務部21日召開例行發布會，新聞發言人高峰在會上表示，今年1月國家境內投資者對全球137個國家和地區的973家境外企業進行非金融類直接投資，累計實現投資91.9億美元。對外承包工程新簽合約額91.5億美元；完成營業額81.4億美元。對外勞務合作派出各類勞務人員3.4萬人。截至1月底在外各類勞務人員97.7萬人，比去年同期增加1.1萬人。高峰指出，1月份中國企業對「一帶一路」沿線的47個國家有新增投資，合計13.3億美元，同比增長8.1%。（人民網）

▼一帶一路沿線國家斯里蘭卡。（圖／CFP）

▲▼一帶一路沿線國家斯里蘭卡。（圖／CFP）

《江西》江西推18條金融舉措「支持民營經濟發展」

江西日前出台《關於金融支持民營經濟發展的若干措施》，在擴大資金投放、降低融資成本、提高融資效率、拓寬融資渠道、完善功能平台等方面提出18條舉措。措施旨在讓企業在融資方面得到平等待遇。（新華社）

《北京》全國家居市場1月規模以上賣場銷售　同比下降9.46%

大陸商務部流通業發展司、中國建築材料流通協會共同發布全國建材家居景氣指數BHI。數據顯示，1月份全國建材家居景氣指數（BHI）為73.99，環比下降19.74點，同比下降5.83點。全國規模以上建材家居賣場1月銷售額為617.0億人民幣，環比下降32.88%，同比下降9.46%。（人民網）

《福建》福建省去年高技術產業增加值同比增長13.9%

福建省科技廳透露，2018年福建省高技術產業增加值同比增長13.9%；全省7個國家高新區完成工業總產值預計8137億人民幣，同比增長9.7%。（新華社）

《北京》陸國家發改委：鐵路運輸企業不得強制服務、強行收費

大陸國家發展改革委、市場監管總局公布《關於進一步清理規範鐵路貨物運輸相關收費的通知》，要求鐵路運輸企業提供相關服務、收取費用，應堅持用戶自願選擇原則，不得強制服務、變相強制服務、強行收費，不得要求用戶接受指定經營者提供的服務。（人民網）

▼鐵路運輸。（圖／CFP）

▲▼鐵路運輸示意圖。（圖／CFP）

ET快訊
海邊撿到黑洞木！網嗨「這大便要1000萬」：爽換透天厝　全戰

關鍵字：華聞快遞

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