《購物狂的異想世界》名作家腦癌病逝！享年55歲　全球讀者哀悼

▲英國知名作家蘇菲．金索拉病逝。（圖／翻攝KinsellaSophie X）



記者曾羿翔／綜合報導

英國知名作家蘇菲．金索拉（Sophie Kinsella），本名瑪德琳．索菲．威克漢（Madeleine Sophie Wickham），於當地時間12月10日因腦癌病逝，享年55歲。其家屬透過社群媒體發表聲明，證實她在家人的陪伴下安詳離世，最後的時光充滿音樂、溫暖與她最喜愛的聖誕節氣氛。

綜合外媒報導，金索拉於2000年以筆名發表《購物狂的異想世界》，開啟膾炙人口的「購物狂」系列小說，全系列共八冊，全球銷量突破4,500萬冊，譯為40多種語言。2009年，系列前兩部作品改編為電影《購物狂的異想世界》，由艾拉．費雪（Isla Fisher）主演，使她在全球聲名大噪。

2022年底，金索拉被診斷罹患侵襲性腦癌「膠質母細胞瘤」（Glioblastoma），她選擇先在親密家人陪伴下低調接受治療，並於2024年首度公開病情。她當時表示正進行手術、化療及放射線治療，儘管歷經身體與語言能力的退化，仍堅持透過語音記錄創作，將抗癌歷程化作文字。

▲購物狂系列前兩部作品被改編成電影《購物狂的異想世界》。（圖／翻攝自維基百科）

她在病中仍筆耕不輟，出版書寫病中經歷的作品《What Does It Feel Like?》，展現直面死亡的勇氣與溫柔。她曾表示，寫作是她面對疾病與恐懼的重要方式，並希望作品能為他人帶來希望與共鳴。

金索拉辭世消息一出，引發國際媒體與全球讀者廣泛哀悼。多家媒體讚譽她為「浪漫喜劇小說女王」，讀者則紛紛表示，她的作品陪伴自己度過無數人生階段，幽默溫暖的筆觸成為心靈的慰藉。出版界人士也指出，金索拉成功讓女性小說更受重視，並以貼近現代女性生活的敘事風格，改變大眾對「輕小說」的看法。

蘇菲．金索拉的作品不僅僅是娛樂性的閱讀，更以其真摯、幽默與深刻觸動無數人心。她的離去，對文壇與讀者而言都是巨大損失，但她所留下的文字與精神，將繼續在讀者心中綻放光芒。