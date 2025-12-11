北市消防局爆女廁偷拍　雲端不雅片超過10部

▲北市消防局某外勤分隊傳出有替代役男潛入女廁偷拍同事如廁不雅影片遭當場逮捕。（圖／鏡週刊提供，下同）

台北市消防局某消防分隊驚傳偷拍事件，一名年約20歲的替代役男，上月底偷偷潛入隊部女廁，從隔間上方空隙持手機偷拍女被害者如廁影片，當場被一名女被害人抓包，報警處理，轄區警方獲報到場後，果真在其手機內發現多部不雅影片，事後到替代役男家中搜索，也在硬碟及雲端空間查獲其他女子影片，將他移送法辦。

警方表示，上月27日晚間10點多接獲報案，對方指稱遭到同事在消防分隊隊部的女廁所偷拍，警方隨即前往交通分隊處理，現場查看該名替代役男的手機，發現確實有偷拍事證，男子無從辯駁，坦承犯案，警訊後依涉犯《刑法》妨害性隱私罪移送台北地檢署偵辦。

▲警方查扣該名替代役男手機，並到其住處搜索，訊後將他依妨害性隱私罪送辦。

知情人士私下透露，該名替代役男被查出從去年底就開始偷拍，手法都是趁女同事進女廁時尾隨，於隔壁間廁所拿手機從上方往下偷拍，東窗事發當天，他如法炮製，不料遭到被害人發現，當場逮住他報警。警方事後查扣手機，並到替代役男住處搜索，在硬碟及雲端資料中起出約10多部影片，受害者多為消防分隊女同事、女義消。

對此，北市消防局回應指出，近日外勤分隊發生替代役男偷拍事件，該局接獲通報後，第一時間即依程序主動通報並移送警察機關偵辦。消防局強調，消防體系為紀律團隊，對於任何違反紀律、涉及性騷擾、偷拍及侵害女性隱私之行為，均抱持零容忍態度，替代役男偷拍事件發生後，隨即同步啟動內部場域安全檢視、加強性別平權及隱私安全宣導。

消防局聲明，消防機關肩負市民安全重責，更應打造不分身分、性別皆能信任、安心的工作環境，並將持續強化性平意識、落實場域管理與紀律督導，務求杜絕類似事件再度發生，確保所有女性同仁與志工的權益與安全。

