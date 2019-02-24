2大魔王亂丟玩具！喵奴見「一坨黑」嚇壞…高清命案曝光　3千人全崩潰

▲家裡兩隻貓咪毛小孩，玩玩具都不收好！（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

生活中心／綜合報導

毛小孩超可愛，許多民眾都會養寵物，並當作小孩來照顧！一名男網友就透露，他養了兩隻貓咪，但毛小孩竟然隨便把「玩具」帶回家玩，接著丟在地上，害他經過時發現地上黑色一坨，嚇得要死，因為竟然是一隻老鼠！

「兩隻大魔王整天凶神惡煞的，真的是很討厭……」男網友在臉書社團「爆怨公社」對毛小孩喊話，「我給你自由，讓你們出入自由，你想帶玩具回家玩，真的沒有關係，但是你們可不可以，學一下別人家的小孩，自己玩完的玩具自己收好。」

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原PO表示，不想收可以說，但是不要玩完就丟著，「為什麼都喜歡這樣一聲不響的？玩完就丟著，害我只是經過，被地上黑色一坨嚇得要死……」仔細一看，兩隻貓咪玩的玩具，竟然是一隻老鼠！

照片一出，超過3900人按讚，網友蓋了570層樓紛紛崩潰：「你不是應該要尖叫然後把他丟掉嗎」、「為啥我看完一直笑」、「我比較想看貓」、「鼠鼠被兩隻嚇死的嗎」、「我被眼睛嚇到了啊」、「只有我覺得溝鼠很可憐嗎」、「這是一個犒賞的概念」、「老鼠沒電了，快換電池」、「老鼠是心肌梗塞嚇死的嗎」、「淡淡的哀傷」、「你的貓超盡責」、「好帥！居然真的喵抓老鼠」、「自己的玩具自己收，不收的下場就是媽媽拿去垃圾車丟」。

原PO近距離拍老鼠，超清晰高畫素的照片也引起網友討論，「我以為是假的，還想說好逼真啊」、「拍的不錯」、「笑死了，尤其是那個大特寫」、「會抓老鼠是好喵，怕主人不好收拾放這麼明顯」、「太會拍了，看得我都起雞皮疙瘩。」

也有網友分享，「這我家的也做過，不同的是我家的是遇到我媽尖叫大喊放開，然後貓就放開老鼠，我爸就抓老鼠抓3天了。」「真好，都是完整的屍體，我家之前養的米克斯，都是送我分屍的小鳥，害我還要慢慢拼湊起來，就怕哪個部位掉在角落發臭。」