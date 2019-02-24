騎士亂丟寶特瓶！童伸手指吼「海豚被他害死」　媽等紅燈煎熬30秒結局讚爆

▲一名媽媽分享騎車載兒子的經過，引發熱烈迴響。（圖／資料照／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

在路上時常能看到開車或騎車的人隨手把垃圾往地上丟，視若無睹的人很多，但也有人會出聲制止。一位媽媽在臉書分享兒子看到機車騎士亂丟寶特瓶的「超正義」反應，讓她嚇得趕緊要兒子小聲點，就怕被「揪到路邊打」。不少網友稱讚，「好樣的兒子」、「教得不錯啊。」

這名媽媽在臉書社團《爆怨公社》說，已經宅到沒有朋友了，只好上來抱怨自己的家庭，由於載兒子上學的途中在等紅燈，前方一位機車騎士把空寶特瓶丟到路邊，兒子看到後就大聲指著騎士說，「媽媽妳看，有自私的人類亂丟垃圾！」

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▲原PO發文截圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

當眾人的目光都順著方向看向騎士後，兒子又說，「海豚是不是就是被他殺死的？」媽媽在文章中表示，短短30秒的紅燈時間，自己真的「很煎熬」，因為怕被對方揪到路邊打，「好險事情最後沒有發生擔心的事，那位機車騎士在眾人譴責的目光下，默默把車停路邊撿起自己丟的垃圾。」

媽媽笑稱，希望兒子可以稍微看場合控制音量說話，「但亂丟垃圾真的很不好，要愛護地球喔。」網友回應大讚兒子，「教育得不錯啊」、「這樣別人才知道連小孩都知道這樣是不對的。」還有人搞笑說，「我兒子更白目，在人家店裡吃飯還大聲說『我覺得這家很難吃』。」