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他買120元便當無法刷卡：讓我免費帶走否則告消基會！　老闆娘曝無奈結局

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他買120元便當無法刷卡：讓我免費帶走否則告消基會！　老闆娘無奈曝結局。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

▲有網友說「這樣60？請來台北開分店！」（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

網搜小組／綜合報導

一名伯伯因店家沒有刷卡機，竟嗆要投訴消基會，讓老闆娘無奈嘆「害我一整天心情都很差」。其他人看到美味的餐點，紛紛狂問「我只想知道你的店開在哪」？

「許久沒遇到奧客，想不到今天就上門了」，店家23日在「爆怨公社」臉書社團還原當時經過，她說，伯伯點了60元的雞排飯和60元牛腩飯一共120元，「要跟他收錢時，他居然說沒帶現金，要求刷卡。」

請繼續往下閱讀...

「我說我們學生餐廳裡只有收現金喔」，原PO表示，「伯伯居然大罵不合理，說外面餐廳都可以刷卡的，只有我家不行，最後還說要讓他免費帶走，他不是不付錢是我沒有刷卡機，否則要去消基會告我。害我一整天心情都很差，後來我沒有讓他帶走，所以阿伯說明天要投訴消基會。」

▼60元的牛腩飯讓許多網友看了流口水。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

他買120元便當無法刷卡：讓我免費帶走否則告消基會！　老闆娘無奈曝結局。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

對此，許多網友留言太誇張，「跟他說報警處理，請波麗士帶刷卡機來讓他刷」、「誇張！沒付錢好意思走消保法」、「沒現金就不要買了啊！誰說外面的餐廳都有刷卡？我店就沒有！叫阿伯去夜市刷卡看看」。

其他人看到原PO貼出的雞排飯牛排飯照片，紛紛求地址，「雞排便當看起來好好吃」、「這樣60？請來台北開分店」、「牛腩60也太誇張了，有賺錢嗎」。有人則透露，「我有去吃過，好吃，但社團規定不能放推廣文章。」

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關鍵字：刷卡,現金,爆怨公社

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