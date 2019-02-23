李克強批人行：融資激增將帶來新的潛在風險

▲李克強。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

中國國務院總理李克強20日罕見批評人民銀行「一個月內兩次降準」的動作。他指出，降准信號發出後，社會融資總規模上升幅度表面看比較大，但票據融資、短期貸款上生隨之而來，「這不僅有可能造成『套利』和資金『空轉』等行為，且可能會帶來新的潛在風險」，「穩健的貨幣政策沒有變，也不會變。我們堅決不搞『大水漫灌』」。

綜合陸媒報導，人民銀行1月分兩次下調金融機構存款準備金率共計1個百分點，以及停辦中期借貸便利（MLF）；1月份金融數據顯示，當月票據融資佔新增社會融資規模的19.3%，較去年同期上升13.5個百分點，引發市場關注。

李克強20日的國務院常務會議上，針對人行年初的動作給出評論。他指出，「一個月內兩次降準，既是順應市場主體的強烈呼聲，也因我國存款準備金率比世界上任何主要經濟體都高，在這方面有充足的空間；且在降準過程中也適當回收了流動性」。

▲人民銀行。（圖／視覺中國）

「金融機構要齊心協力，讓更多貸款更便捷流向實體經濟和中小微企業」，李克強表示，「特別是要向中長期貸款方向加大力度，以此引導宏觀經濟平穩運行、長期向好」。

不過，降准信號發出後，雖然社會融資總規模上升幅度表面上看比較大，但主要是票據融資、短期貸款上升比較快，李克強說，「這不僅有可能造成『套利』和資金『空轉』等行為，且可能會帶來新的潛在風險」。

會中，李克強要求相關部門，需認真分析2019年以來實體經濟和中小微企業的實際貸款變化，要吃準「問題」，並採取有針對性的措施。

李克強表示，「解決中國發展的長遠問題，根本途徑是全面深化改革，推動高質量發展，以促改革、調結構促進經濟穩中求進」。