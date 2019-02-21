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沈一鳴：全球政府國防廉潔指數獲「低度貪腐國家」

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▲▼國防部發言人陳中吉召開記者會。（圖／記者陶本和攝）

▲國防部發言人陳中吉召開記者會。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

國防部21日上午公開辦理「107年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，由國防部副部長沈一鳴上將、陸軍常務次長徐衍璞中將、總督察長高嘉濱中將，與記者代表，以電腦作業系統共同自全軍列管申報義務人2,865人中，抽出288人實施實質審查作業，並從中籤人員中再抽出6人實施前後年度申報資料比對。

沈一鳴致詞時表示，「為了落實『陽光防腐、廉潔政府』的施政目標，本部每年均採用公開記者會，會同相關主官、管人員、現場記者電腦抽籤隨機選出接受實質審查的對象。」

國軍自民國82年財產申報法公布施行以來，全軍申報義務人均能夠在時限內申報，上線申報率亦達100%，另為簡化申報程序，國防部鼓勵同仁授權法務部功能平台進行財產查調，107年的授權率已自39.5%，提高到91.5%，充分展現國軍「使命必達」的執行力。

沈一鳴指出，我獲得了外界高度肯定，於國際透明組織辦理2次的全球「政府國防廉潔指數」評鑑中，我國均獲得B級低度貪腐國家的好成績。

沈一鳴強調，廉潔與軍紀都是軍旅生涯處事的準繩，需要長時間累積，才能內化於每個國軍人員心中；為此，務應恪遵財產申報規定以落實廉政基礎工程，並以此督勉全體國軍人員無論在作業或行事，都必須依循法令規章要求，展現國軍「廉潔自持、依法行政」風範。

▼國防部辦理「107年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」。（圖／記者陶本和攝）

▲▼國防部辦理「107年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」。（圖／記者陶本和攝）

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關鍵字：沈一鳴,國防部,國軍

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