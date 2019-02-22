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先進運輸系統優先路網3線　採自動駕駛總經費780億

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▲台南市政府交通局提出「台南市先進運輸系統優先路網（藍線、綠線、紅線）規劃作業」向議會專案報告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府交通局提出「台南市先進運輸系統優先路網（藍線、綠線、紅線）規劃作業」向議會專案報告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局指出，台南市先進運輸系統，係為解決台南車輛總數持續增加所衍生的道路交通壅塞、停車及空污等問題，因應都市未來發展，規劃以先進運輸為骨幹，配合公車路網打造便捷、安全、準點、無污染的公共運輸系統，並務實考量適合的軌道系統、結構形式及合理運量，避免過度投資，造成未來財務負擔。

▲台南市政府交通局提出「台南市先進運輸系統優先路網（藍線、綠線、紅線）規劃作業」向議會專案報告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲交通局局長林炎成表示，捷運路線目前規劃經過台南市東區、北區、安平區、中西區、南區、永康區、仁德區、歸仁區，足以支撐中運量的捷運系統。

交通局強調，目前相關規劃內容均尚未定案，在綜合規劃階段會辦理公聽會、說明會蒐集民意，提出符合市民生活需求方案。交通局局長林炎成表示，捷運路線目前規劃經過台南市東區、北區、安平區、中西區、南區、永康區、仁德區、歸仁區，截至108年1月統計人口數為96萬7043人，占全台南市總人口數188萬3723人的51.3％，足以支撐中運量的捷運系統。

捷運系統依運量多寡區分重運量及中運量，台北、高雄都是重運量，台南捷運是採中運量，所以財務規劃都是依務實估算運量而得。而且預估採用自動駕駛，彈性調配車廂避免浪費，高架車站月台白天可以減少照明及冷氣空調費用，設置月台閘門，大量減少維修人力，降低維護成本，所以不是錢坑，除台北市以外，以中運量而言，台南市捷運財務狀況是最務實的。

台南市先進運輸系統優先路線總經費780億元，已納入行政院前瞻基礎建設計畫經費內，台南市自籌配合款為374.4億元，預算經費將依規劃、動工期程逐年編列，並不會排擠其他市政建設。

林炎成局長指出，自2013年起，台南市積極推動「台南市捷運化公共運輸系統」，歷年公共運輸運量持續成長，從2010年縣市合併的749萬人次，在2018年已達2092萬人次，逐漸改變市民的交通習慣已見初步成效，依第1期藍線營運初期估算1天運量約3萬人次，長期可到7.6萬人次，再與公車路網、T-Bike相互結合，達到解決交通壅塞等問題。

台南市因市區內道路狹小、容量有限及無法拆遷新闢道路，致路網便利性受限，再加上汽機車總數持續增加（2018年度198.4萬輛）衍生道路交通壅塞、停車及空污等問題，若只是一直闢建拓寬道路或增闢停車場，只是短期治標，無法有效遏阻汽機車數量成長，恐陷入惡性循環窘境。

為配合都市未來發展，台南市政府規劃以先進運輸為骨幹，配合公車路網，打造大量、安全、準點、無污染的運輸系統作為輔助，才能促使都市進步，改變民眾使用私人運具習慣。

▲台南市政府交通局提出「台南市先進運輸系統優先路網（藍線、綠線、紅線）規劃作業」向議會專案報告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市捷運工程處處長秦繼孔表示，先進運輸的軌道系統選擇是考量適用於台南市都會區城市街道。

台南市捷運工程處處長秦繼孔表示，先進運輸的軌道系統選擇是考量適用於台南市都會區城市街道，評選各式軌道系統形式，並經中央、市府與專家學者等會議討論，最終決定採單軌系統與輕軌系統進行比較。

其中單軌系統具有不必縮減車道（單軌橋墩所需空間幾乎與分隔島綠化帶共用）、工期短（約6年）、經費省（約17億／km）、低噪音（約60分貝）、能與任何形式風格建築物融合、有安全逃生設施及總成本較低）等優點，而高架形式是對台南市交通、環境影響最小，經費省的最佳方案。目前全世界共有美國（新澤西、西雅圖等）、中國（深圳、重慶等）、日本（東京、大阪等）、韓國（大邱）、新加坡、杜拜及巴西（聖保羅）及印度（孟買）等城市均採用高架單軌系統。

交通局局長林炎成強調有關先進運輸系統規劃內容目前尚未定案，市府後續尚會依規定辦理說明會、公聽會、管線調查、環評、都市設計審議等嚴謹的行政程序，方能定案提送中央單位爭取綜合規劃作業核定。

林炎成說，捷運須經長時間的規劃、建設，形成路網後才能達到交通運輸的功能，台南市先進運輸系統從2013年推動捷運化公共運輸政策時即著手規劃，建構3大核心（市區、南科、新營）路網，若現在不配合前瞻計畫推動，未來勢必要再花費更多的人力、物力重新推動，延宕台南市未來百年發展。

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關鍵字：先進運輸系統,優先路網,自動駕駛

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