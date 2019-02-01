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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／開車滑手機不違法　第三級自動駕駛上路可行嗎

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▲▼自動駕駛。（圖／視覺中國）

▲日本準備開放第三級自動駕駛，也就是自動駕駛時，可將手離開方向盤，但若因此發生車禍，該如何認定過失責任，勢必成為問題。（圖／視覺中國）

日本警察廳於2018年12月底，提出《道路交通法》的修正草案，準備開放第三級自動駕駛，並利用一個月的時間，公開募集民眾意見。而事實上，德國早於2017年6月修正《道路交通法》（Straßenverkehrsgesetz; StVG）時，就開放自動駕駛車上路，這對急於在東京奧運年開啟自動車商業運轉的日本來說，無疑帶來相當大的啟發。

為了迎接工業4.0的到來，各國無不卯足全力發展人工智慧，並將之運用於實際生活中，而這其中，又以自動車的發展，最受到各國青睞。根據美國汽車工程師學會（Society of Automotive Engineers; SAE）對於自動駕駛從零到五，總共分為六個等級，零到二仍是以人力操控為主，不涉及任何自動駕駛的問題，但當來到第三級時，由於可切換為自動駕駛，電腦則會在遇有運作困難時，要求人力介入。到了第四級，當切換為自動駕駛時，電腦也會完全應付困難狀態的行駛，人力僅有在相當緊急的情況才能介入。至於第五級，則完全是由電腦操控，人力無法干預。

目前道路上行駛大都屬於第一、二級，道路交通的相關法令也是以此類車輛為規範對象。至於第四與五等級的自動駕駛處於實驗階段，只能利用沙盒監督的法制，藉由申請許可，於特定道路區段進行試驗性計畫。至於市面上出現的第三級自動駕駛，可能違反道路交通法規的部分，就得進行調整。

德國在2017年修正的《道路交通法》，除了允准高度與完全自動駕駛上路外，也對因自動駕駛所取得的相關資料，規定了保存與處理方式，以及車禍的最高限額賠償責任。甚至，也要求主管機關於2019年進行評估，以為修法基礎。不過，德國的立法允准，仍要求駕駛者仍必須有注意行車安全的義務，但可否於開啟自動駕駛時從事其他活動，是否可因此免除交通罰，甚至是刑事責任，則持保留空間。

也因此，在日本警察廳所公布的修正草案裡，就提出於自動駕駛時，可以將手離開方向盤，因此可以上網、滑手機或飲食等，但仍否定在自動駕駛時喝酒或睡眠。只是如此的開放，會出現一個問題，若開啟自動駕駛，駕駛人滑手機時卻發生車禍，甚至有人因此死傷，則到底如何認定過失責任，勢必成為問題，也是日本要廣納各界意見的原因所在。

我國立法院雖也於去年底通過無人載具科技創新實驗條例，但這僅是沙盒監督性質的實驗法制，相對於德、日在道路交通法規的積極更新，也就是進入實用法制的建立，仍有不小的落差。

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關鍵字：法律,司改人權,吳景欽,自動車,自動駕駛,交通安全法,無人載具科技創新實驗條例,沙盒監督

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