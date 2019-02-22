台東大武國中學生　獲選靈鷲山全國普仁獎

▲台東大武國中學生獲獲選靈鷲山全國普仁獎。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東大武國中連續三年推薦優秀學生參加普仁獎甄選，並且屢屢獲獎，今年有幸獲頒「推動品德教育楷模獎」，其中學生簡心如因認真學習，在體育領域表現傑出，獲選靈鷲山全國普仁獎之肯定。

靈鷲山普仁獎台東區頒獎典禮在台東縣社會處舉行，台東縣內共有14位弱勢家庭的國中小學生獲獎，大武國中由許志民校長帶領四位獲獎學生接受表揚，並獲頒「推動品德教育楷模獎」。

在單親家庭長大的林成姚是家中的長女，因父親遠在中壢工作，所以由年邁的阿公、阿嬤照顧成姚以及兩個分別就讀國中八年級和國小三年級的弟弟，懂事的成姚，在校專注課業，品行優良，並且鼓勵同學一起奮發向上!

林成姚表示，未來想就讀慈濟護理科，因為護士這份志業除了可以改善家中經濟以外，更能夠幫助更多的人，因此她希望藉由努力來翻轉，改變自己的人生。

同樣來自單親家庭的簡心如，由母親獨力扶養成長，母親因病平時只能靠打零工及低收補助勉強支撐家計，雖然家中經濟狀況不佳，但簡心如仍積極進取，在張漢青導師的栽培和訓練下，在體育領域有傑出表現，她不僅是學校田徑隊的強棒，更在跳遠項目表現優異，令人刮目相看！林心如希望能以體育專長就讀高中，期盼自己能成為一位好老師。