頭城休閒農場旅館　榮獲全球永續旅遊委員會旅館認證

▲▼頭城休閒農場旅館，在2019年2月獲全球永續旅遊委員會（簡稱GSTC）認證為「永續旅館」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

頭城休閒農場旅館，在2019年2月獲全球永續旅遊委員會（簡稱GSTC）認證為「永續旅館」！為東北角暨宜蘭海岸國家風景區內第1個通過國際永續認證的旅館，由GSTC認可的單位 Control Union駐新加坡總經理賽斯王先生（Mr. Seth Wang Zhiyu），於22日下午頒發「永續旅館」認證予頭城休閒旅館。

獲認證的頭城休閒農場旅館，是遵循農場「綠色旅遊概念」營運，除落實廢棄物回收與再生、呼籲續住旅客重複使用寢具毛巾等，更設置熱泵與鍋爐節能設備、架設太陽能提供熱水供應餐廳的洗碗機使用，並落實汙水處理系統在農場的監測。

東北角管理處處長陳美秀表示，2016至2018年該處持續參與全球百大綠色旅遊目的地競賽並入圍，經過3年持續努力，於2018年通過全球綠色旅遊目的地認證銀質獎章，管理處透過台灣永續旅行協會引介GSTC之永續旅館認證制度來台灣，並與Control Union國際認證公司、頭城休閒旅館與台灣永續旅行協會共同舉辦「全球永續飯店準則與認證標準工作坊」，鼓勵區內綠色旅宿接軌國際永續飯店認證，提升綠色旅遊目的地綠色產業鏈接軌。

陳美秀說，後續受GSTC邀請，交通部觀光局將率管理處、頭城休閒旅館與台灣永續旅行協會於27日組團參與全球永續旅遊委員會於泰國清邁舉行的全球永續旅遊亞太會議與論壇（2019 GSTC Asia-Pacific Sustainable Tourism Conference），Control Union也將於清邁會議展攤現場，由GSTC執行長Randy見證，頒發認證予管理處與頭城休閒旅館，鼓勵兩單位在永續發展的努力。