獵鷹9號火箭爆「烈焰橘光」升空！執行「以色列首登月」任務

▲ SpaceX獵鷹9號火箭（Falcon 9）在21日晚間成功升空，執行以色列首次登入月球的行動。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

太空探索技術公司SpaceX的獵鷹9號火箭（Falcon 9），於當地時間21日晚間從佛羅里達州升空，預計載著以色列首個無人自動登陸器「創世紀號」（Beresheet）登陸月球，如果任務順利進行，以色列將成為美國、俄羅斯和中國之後，第4個完成此壯舉的國家。

根據美國媒體報導，高達9層樓的獵鷹9號火箭，在當地時間晚上8時45分，從佛州卡納維爾角空軍基地升空，發出亮眼的「烈焰橘光」，火箭內除了載著「洗碗機大小」的創世紀號之外，同時還載著本次旅程的主要目標－印尼部署通訊衛星，以及美國空軍的試驗衛星。

▼ 獵鷹9號升空前畫面。（圖／翻攝臉書／SpaceX）

據悉，在創世紀號升空34分鐘後，將在15分鐘後部署2個衛星，如果計畫順利進行，創世紀號將在4月中旬成功抵達月球最靠近地球的一側，因為在此之前的2個月，創世紀號將先環繞軌道650萬公里，而不是地球直達月球的38萬6242公里。如果衛星成功部署，獵鷹9號將進入逐漸加寬的地球軌道，最終把探測器帶入月球引力的範圍內，之後演練一系列的登陸動作，為自動登陸做足準備。

報導指出，這個由以色列國營企業「以色列航太工業」（Israel Aerospace Industries）和非營利組織SpaceIL合作的低成本創世紀號，耗資共一億美元（約新台幣30億元），除了用來收集月球數據外，裡面還載著存放兒童繪本、舊約聖經和以色列獨立宣言的時光膠囊。

對於本次創世紀號的升空，SpaceIL聯合創始人（Yonatan Winetraub）表示，「我們認為是時後要變革了，我們希望讓以色列一路走向月球」。人在耶胡德市（Yehud）控制中心的以色列總理納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu），在透過螢幕觀看火箭發射後也表示，「這是以色列邁出的一大步，但卻是以色列科技邁出的巨大一步」。

事實上，由伊隆·馬斯克（Elon Musk）於2002創辦的SpaceX，其發明的獵鷹9號火箭創下多項紀錄，包括第一個可控陸地和海上垂直著陸回收的火箭，以及第一枚實現第一節重複使用的火箭等。據悉，獵鷹9號的第一節火箭於2018年重複發射2次，分別將Iridium-7和阿根廷衛星SAOCOM 1A送上軌道。

▼ 獵鷹9號的第一節火箭，在2018年時分別將Iridium-7和阿根廷衛星SAOCOM 1A送上軌道。