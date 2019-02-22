政大蔣公銅像被「鋸斷馬腳」　涉案學生PO分屍照：只是剛開始

▲政大學校後山圓環的蔣公銅像。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／台北報導

今（22）日凌晨2時左右，10名學生到政治大學後山的蔣介石騎馬銅像旁，拿鋸子將馬腳鋸斷，事後不僅公布「分屍照」，更發表兩點聲明，直指是因為對楊思聖踹斷228和平紀念館前和平柱一事感到憤怒，才做出斷馬腳的舉動，「這次的行動，只是一個開始！」

請繼續往下閱讀...

▲▼政大蔣公銅像深夜被鋸斷馬腳，下圖為殘骸。（圖／涉案學生提供）

涉事學生在臉書以「威權歹物膏膏纏 轉型正義袂使等」為題說明，以下為聲明全文：

我們是一群關心轉型正義的大學生。從讀過的書、參與過的活動裡，我們總會發現，過去的威權體制對於人民的箝制是不人道、是壓迫人權的。我們對於過往受到侵害感到心痛與不滿，生而為人，不能也不該被如此對待。所以我們不只關心，更想以行動支持轉型正義，開展轉型正義的空間。

前年年底，執政黨通過「促進轉型正義條例」，在促轉會成立後展開「清除威權象徵、保存不義遺址」的政治工程。從二二八事件開始，到往後將近五十年的白色恐怖，獨裁者恣意踐踏台灣的人民與土地，而今，我們總算有機會重新檢視這段發生在台灣的歷史，卻在過程中遭遇重重阻礙。

訴求一、徹底清除校園內威權象徵

我們要呼籲政治大學校方和社會大眾，只要膜拜獨裁者的行為繼續存在於校園中，臺灣學生就必須在校園體系下，繼續承受獨裁遺緒，倘若校園中沒有辦法存在議論、抗議獨裁的聲音，課本上繼續對獨裁歷史輕描淡寫，我們又怎麼能記取教訓，預防獨裁的再次發生？

訴求二、正視獨裁歷史，民主自由才能保障台灣人的生活與經濟

執行轉型正義以來，過去壓迫人民的獨裁政黨不斷以「拚經濟比較重要」、「經濟100分，政治0分」阻擋，甚至抹黑轉型正義工作，將「東廠」這項莫須有的罪名套在促轉會上。我們要提醒大家，若沒有民主自由，經濟的成果從來就不屬於人民。難道仍然要以空虛的拚經濟口號，遮擋過去獨裁的歷史，破壞台灣得來不易的民主自由價值？

我們也明白轉型正義並不只是鋸除銅像，需要檢討的對象不只是蔣介石，更是當時的威權協力者；該去除的不只是銅像，更是「黨政軍特體系」，除了去除威權象徵之外，更希望大家能了解到威權是透過一整套制度來運作。當我們看見政大校園中的威權遺址，別忘了教官和救國團。

如果包括家屬在內的受難者們存在，我們就應該要去問怎麼可能沒有加害者、而加害者又是否有負起責任。然而，從近日藍天行動聯盟對228和平柱的破壞事件來看，統派，或者中國的在地協力者們，不只是反對清除威權的遺緒，連台灣人想去紀念一場屠殺事件都視為眼中釘，七十年前的威權協力者和當前的威權協力者們如今荒謬的站在一塊了。

這次的行動，只是一個開始，但願轉型正義真有完全落實在台灣這塊土地的一天！