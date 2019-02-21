台灣唯一入榜　HTC VIVE獲選2019全球最具創新力企業

▲VIVE Pro Eye。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今天（21日）宣布獲美國商業科技雜誌《Fast Company》 選為2019 全球最具創新力企業（2019 The World's Most Innovative Companies），並在VR / AR領域得到第3名的殊榮，成為唯一入榜VR / AR領域的台灣廠商。

《Fast Company》雜誌編輯於推薦序裡提到，「VIVE自2016年推出，立即成為（VR裝置設備）品質和功能的標竿」，這次榮登2019全球最具創新力企業名單，肯定了HTC不斷在高階VR方面的最新發展成果，不僅展現了頂尖的技術和內容，且橫跨不同軟硬體與平台生態系的深耕努力，並持續引領頂級VR體驗於設計與技術層面的創新。

▲Viveport Infinity。（圖／HTC提供）

HTC先前已在CES 2019榮獲36項「Best in Show最佳產品」獎項，最新的VIVE Pro Eye頭戴式顯示器內建眼球追踪功能，讓高階VR體驗更令人驚艷，至於HTC全球應用商店和訂閱內容服務平台VIVEPORT最新推出的Viveport Infinity，透過無限量的訂閱內容服務，可隨時任選體驗所有的最佳內容。

還有未來即將推出的最新頭戴式顯示器VIVE COSMOS，可提供用戶更方便和更容易使用的絕佳體驗，以及軟體應用方面的Vive Reality System，重新構思了VR在空間計算（spatial computing）時代應有的樣貌，以嶄新的方式呈現內容並讓用戶優遊於不同的沉浸式環境之間。

《Fast Company》雜誌編輯群，長年對全球數千家企業展開調查，以找出年度最值得關注的創新項目，並且追蹤這些創新項目對企業、產業和文化所造成的影響。