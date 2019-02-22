MWC 2019展前曝亮點　宏達電預告發表頂級VR一體機

▲HTC VIVE Focus Plus。（圖／HTC vive提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電今天（22日）在全球行動通訊大會（Mobile World Congress，MWC）開展前，預告發表針對企業市場的嶄新頂級VR一體機VIVE Focus Plus，不僅升級六自由度（6DoF）Focus頭盔，還提供兩個超音波6DoF控制器，並搭載類比板機（analog trigger）功能，預計今年第二季開賣。

MWC 2019即將在2月25日到2月28日在西班牙巴賽隆納登場，宏達電今天宣布即將在大會發表頂級VR一體機VIVE Focus Plus，並主打升級現有的六自由度（6DoF）Focus頭盔，採用雙6DoF控制器，讓用戶能以類比PC VR設備的自由度與虛擬環境使用。

規格方面，新一代Vive Focus Plus提供兩個超音波6DoF控制器，並搭載類比板機（analog trigger）功能，讓使用者可以控制VR中的物件，或透過來自壓力感測的互動，體驗到真正的沉浸感，並且借助WAVE平台和SDK工具，讓開發者相對容易將基於PC的VR內容移植到Vive Focus Plus。

而且Vive Focus Plus還具有多種專業功能，包括Kiosk模式、Gaze支援和設備管理工具，可同時遠程註冊、監控和管理多個頭盔，並預計在今年第二季開始開賣，支援19種語言，基本產品將包括無須額外費用的企業使用授權。



同時，宏達電宣布全球企業SimForHealth及Immersive Factory，已經準備將Vive Focus Plus導入至類似醫療訓練及安全教育模擬用途上，而且一體機解決方案由Qualcomm Snapdragon 835 行動VR平台所提供，讓各產業能以全新及更有效率的方式來合作及互動。

宏達電除了宣布Vive將在MWC展示最新的VR一體機Vive Focus Plus之外，同時預告全新Vive Pro Eye、多款由合作夥伴所開發的創新內容，例如施工安全與危害教育訓練及醫療和護理模擬，以及由Vive內部團隊自行開發的多人協作工具Vive Sync等，主要展示未來結合VR及5G的開創性應用。