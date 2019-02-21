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全球最大12千瓦車載空調！　陸「VN-50」步兵戰車賣進中東防展

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▲▼阿布達比防務展。（圖／翻攝參考消息）

▲現場展出「VN-50重型步兵戰車」模型。（圖／翻攝《參考消息》）

記者曾俊豪／北京報導

阿布達比防務展在17日正式開幕，中國大陸9家軍貿公司今年以「中國軍工」國家展團形式參展，包含VN-50重型步兵戰車、無人「迷你神盾艦」、陸基機動式激光武器系統等武器裝備在展會上亮相。其中，VN-50重型步兵戰車特別「因地制宜」，配有全球最大功率的12千瓦的車載空調，適應中東地區的作戰環境。

《參考消息》報導，阿布達比防務展為中東地區規模最大的防務展，由於中東國家以「出手闊綽」聞名國際軍武市場，也讓這項展覽成為中、美、俄等國家必爭之地。光是開幕第一天，阿聯酋就簽下超過10億美元的武器裝備合同。

為了競爭訂單，中國大陸打團體戰以「中國軍工」名義參展，其中，中國北方工業展示的重型步兵戰車模型最受到矚目。這輛重型步兵戰車以VT-4底盤為基礎研制，代號「VN-50」，全重50噸。

報導指出，該步兵戰車車內有3名乘員，可搭乘7名步兵，具有全世界步兵戰車中已知最大功率的12千瓦空調，是中國北方工業專門「因地制宜」為中東地區高溫的作戰環境做出的設計。

▲▼阿布達比防務展。（圖／翻攝新華網）

▲大陸9家軍工企業以「中國軍工」聯合出席阿布達比防務展。（圖／翻攝新華網）

由於今年防務展以智能化為主題，參展的中國大陸軍工企業也帶來許多相關武器裝備，例如「沈默獵手」雷射武器系統，該型武器已經在重大活動的安保任務中亮過相，可自行搜索、發現、跟蹤和摧毀低空飛行的多種級別無人機。報導提到，自2018年初以來，中東地區的恐怖分子越來越頻繁使用改裝無人機發動襲擊，使得「沈默獵手」大有用武之地。

另外一款「JARI」無人作戰潛艇也受到矚目，該潛艇排水量20噸，裝備光電傳感系統、相控陣雷達、傾斜聲吶、8個垂直發射單元，可執行反潛、反艦和防空等作戰任務。美國《防務新聞》甚至將其與055萬噸驅逐艦作對比，稱之為「迷你版導彈驅逐艦」。

報導提到，中東地區的軍事裝備銷售中，仍以美國領先，川普政府上任後，最大限度簡化美國武器出口審批流程，將持續帶動美國武器在中東地區的銷售增長。而俄羅斯自2015年介入敘利亞衝突以來，其在中東地區的影響力也與日俱增，俄制武器的實戰表現也讓不少新老客戶樂意掏腰包。

報導分析，針對複雜的中東市場，中國軍工企業靠著不斷推陳出新，拿出更多「因地制宜」的定制化產品，加上「物美價廉」的本色，讓中國軍工企業的深耕細作迎來「收穫季」，在中東反恐戰場及各類慶典閱兵式上，越來越常見到中國裝備的身影。

▲▼阿布達比防務展。（圖／翻攝新華網）

▲阿布達比防務展，買家洽詢武器設備。（圖／翻攝新華網）

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