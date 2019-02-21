景美捷運站3男互罵警來變俗辣　1男堅持不脫厚外套下場慘

記者張君豪／台北報導

20日凌晨，文山區景美派出所警方接獲報案，民眾反映捷運景美站2號出口有3男發生口角衝突並當街飆罵髒話，幾乎要打起來，警方出動警網到場排解。好笑的是，怒氣衝天3人看警員上前關切，態度立刻變得「溫良恭儉讓」、說話輕聲細語。

警方覺得3名莽男態度轉化之快，直覺內情不單純，請3人回警所調查，結果其中1名身穿厚重羽絨外套男子居然狂冒汗仍不脫外套，警方後來在外套口袋發現2包安毒，深夜叫罵的莽男因此被捕追訴持毒罪責。

▲藏毒心虛的劉姓男子遭警方移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，他們把當街對罵擾民的3人帶回景美所，其中劉姓男子身穿黑色厚重羽絨外套，當時所內空調氣溫不低，他堅持在警所內滿頭飆汗卻不願脫去外套。員警詢問他是否身體不適需要送醫？發現劉男神情慌張，警員直覺有鬼，經劉男同意後，於其外套之內側口袋內查獲2小包夾鏈袋，裝有二級毒品安非他命。

警方調查，吵架3男均有毒品刑案資料，劉嫌持有毒品部分，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署，警並採集另二名男子尿液送驗複查有無毒品反應。

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