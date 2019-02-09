巡邏警取締違停亂丟垃圾　飲料罐赫見安毒、海洛因

▲警方在取締違規停車時，犯嫌亂丟飲料罐，竟在裡面藏毒品安非他命、海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局日前在執行巡邏勤務時，在馬路邊看到一部車輛違規停車，正當準備上前盤查規勸時，駕駛突然從車窗裡丟出一個飲料罐，警員心想「違規停車還亂丟垃圾，太誇張！」，撿起飲料罐赫然發現裡面藏有毒品，訊後將他依毒品罪移送法辦。

▼飲料罐裡面藏毒品安非他命、海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，日前邱姓男子在晚間11時許，違規停車在新北市新莊區中華路二段與自立街口，新莊警分局2名警員執行巡邏勤務經過時，準備上前規勸盤查，這時邱男突然從車窗內丟出一個飲料罐，警員心想「違規停車還亂丟垃圾，太誇張！」

警方先撿起飲料罐並要求降窗接受盤查，邱男見警露出慌張表情，講話支支吾吾，警員直覺有異，搖晃飲料罐後打開，竟發現裡面藏5包白色粉末狀的夾鏈袋，經檢驗4包是海洛因（23.11公克），1包安非他命（1.71公克）。

隨後又在車內找到二支藥杓、一根安非他命吸食器，邱男坦承犯行，訊後依毒品危害防制條例移送法辦，並持續追查毒品來源。

▲▼警方在取締違規停車時，犯嫌亂丟飲料罐，竟在裡面藏毒品安非他命、海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）