阿公客廳大辣辣吸毒　孫子苦勸還挨罵...報警抓他

▲王姓阿公在客廳吸毒，孫子苦勸無效報警抓阿公 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區一名已經當阿公的男子，因染上毒癮時常在家客廳吸食安非他命，還大聲喝斥痛罵苦勸他戒毒的孫子；在無計可施之下，孫子決定偷偷報警，警方獲報到場時，阿公還拿著吸食器一臉錯愕，警訊後將他依毒品罪移送法辦。

據了解，王姓男子（66歲）與兒孫住在新北市土城區，沒有工作又有多起毒品前科，屢次進出勒戒所跟監獄，即使已經當阿公了，卻戒不掉毒癮。家人時常撞見他大辣辣地在家中吸毒，整間房子毒氣臭味沖天，家人苦勸卻依然我行我素。

▼王姓阿公在客廳吸毒，孫子苦勸無效報警抓阿公 。（圖／記者陳以昇翻攝）

18日晚間7時許，王男又在客廳吸食安非他命，孫子見狀不厭其煩再勸阿公，他盛怒之下破口大罵，孫子忍無可忍決定偷偷報警；警方獲報進入家中時，他正拿著吸食器吸到忘我，突然見到警察一臉錯愕，現場起獲安非他命、吸食器、毒品殘渣袋。

警方將王男帶回派出所偵訊，他表示是跟綽號「小胖」男子購買，卻不願供出其他線索，訊後將他依毒品罪嫌移送法辦，並持續追查毒品來源。

▼警方現場起獲毒品吸食器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方起獲微量安非他命毒品。（圖／記者陳以昇翻攝）