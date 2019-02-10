阻純度99%677公斤麻黃鹼入境台灣　他獲年度警光獎第2名



▲從漁船走私進台灣的高純度麻黃鹼，在還沒進製毒工廠就被攔截。（圖／記者柳名耕翻攝）

突發中心／台北報導

刑事局與新竹縣警局在2017年11月時，在新竹攔截到純度99%的677公斤麻黃鹼，案頭則是由刑事局的偵查正許耀澤，透過毒品大數據資料庫分析運毒模式、並透過大批警力跟監搜索，防止這批原料製成528公斤的安非他命危害民眾，因此獲得警光獎查緝毒品類第2名。

當初刑事局偵查正許耀澤透過高檢署與刑事局所建立的毒品大數據資料庫分析，發現有製毒集團準備從北部1處漁港走私純度相當高的安非他命原料「麻黃鹼」進入台灣。

由於分析出的資料並沒有相當精確，刑事局與新竹縣警局、基隆市警局等單位組成專案小組展開跟監蒐證，一直到2017年11月4日時，專案小組發現走私船隻，就開始密切監控，直到所有麻黃鹼都送上貨車準備運往製毒工廠路上就予以攔截，當場查扣677餘公斤的「氯假麻黃鹼」。

經相關單位確認這批原料的純度高達99％，可以製成528公斤的安非他命，許耀澤因即時攔阻這批毒品進入台灣，獲得2018年警光獎的個人組「查緝毒品類」第2名。

▼刑事局偵查正許耀澤攔截毒品，獲得警光獎查緝毒品類第2名。（圖／記者柳名耕翻攝）

