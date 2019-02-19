台南元宵節應景食品抽驗　合格率達9成

▲台南市衛生局為維護市民食品衛生安全，派員加強稽查元宵應節食品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

元宵在國人的習俗中表示團圓，吃過湯圓才算完整過完年，台南市衛生局為維護市民食品衛生安全，1月份針對冷熱飲店、傳統市場及外圍攤販等場域抽驗元宵、湯圓及餡料等元宵節應景食品共20件，檢驗防腐劑、硼酸及其鹽類、著色劑及順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量等，其中18件產品檢驗符合規定。

台南市衛生局指出，1件湯圓檢出己二烯酸1.12g/kg（標準：1.0g/kg以下）與規定不符，違反「食品安全衛生管理法」第18條第1項規定，因無法提供違規產品來源，爰依同法第47條第11款規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；另1件湯圓產品品名為「天然五彩小湯圓」，惟檢出著色劑「食用黃色四號、食用藍色一號」，產品標示與規定不符，違反同法第28條第1項規定，依同法第45條第1項規定，處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

台南市衛生局呼籲食品業者應遵循「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，使用合法食品添加物，以避免造成食品安全之危害，並且應落實衛生自主管理，搓湯圓時要注意手部衛生，注意餡料及配料保存溫度（冷藏溫度攝氏0-7℃，冷凍溫度攝氏負18℃以下）等；消費者購買密封完整包裝食品，應注意外包裝標示內容、有效日期及保存方法；若色澤鮮豔或異常食品，請勿購買，食材勿放置於常溫過久，需充分加熱後再食用，以避免微生物孳生危害健康；消費者若有任何食品安全衛生問題，歡迎洽詢台南市衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。