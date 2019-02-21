41陸客秘魯遇劫持「導遊身亡」　陸使館公開案情細節

▲發生陸客搶劫案的Inkaterra酒店。（圖／Inkaterra酒店官網）

大陸中心／綜合報導

前往祕魯旅遊的陸客傳出遇上劫持事件！據中國駐秘魯大使館21日消息指出，馬德雷德迪奧斯大區（Departamento de Madre de Dios）Inkaterra酒店19日晚間遭遇數十名歹徒持槍搶劫，共有41名陸客被劫持，造成一名秘魯籍導遊身亡，目前劫匪在搶奪財物後逃逸，秘魯方面正調動大量警力，追剿犯罪人員。

根據《Daily Express》消息指出，事發酒店名叫茵卡特拉雷瑟瓦亞馬遜酒店（Inkaterra），位處亞馬遜偏遠地區；事件發生後，馬德雷德迪奧斯大區區長路易斯證實，劫持事件發生在當地時間19日晚9時左右，且「情況令人擔憂」。

▲中國駐秘魯大使館指出遇劫陸客皆平安。（圖／中國駐秘魯大使館官網）

不過，中國駐秘魯大使館表示，經初步了解，當時酒店有來自香港的旅行團入住，共有41名陸客，劫匪殺害一名秘魯籍導遊並搶奪財物後逃逸。截止目前為止，並沒有中國公民在此次事件中傷亡，僅一人護照被搶。秘魯方面正調動大量警力，追剿犯罪人員。

中國駐秘魯大使館表示，已啟動應急機制，聯繫秘魯警方、事發酒店以及當地旅行社等。使館將繼續跟踪事件發展，同時提醒在祕魯的中國公民提高安全防範意識，如遇緊急情況請及時報警並聯繫中國駐秘魯使館或外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心。