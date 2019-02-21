　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海軍獵雷艦採購弊案　監察院糾正國防部、金管會及漁業署

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼海軍，獵雷艦，慶富，慶富造船。排水量達700餘噸的新。圖為艦艏。（資料照／慶富造船提供）

▲監察院：海軍採購獵雷艦案任務失敗。圖為艦艏。（資料照／慶富造船提供）

記者楊亞璇／台北報導

監察院日前通過海軍獵雷艦採購弊案的彈劾案，認定海軍前司令陳永康、海軍前副司令蒲澤春、高雄海洋局前局長王端仁及農委會漁業署研究員陳文深等4人違失重大。監察院21日通過監察委員仉桂美、王美玉、包宗和、李月德所提出之調查報告，並糾正國防部、金管會及農委會漁業署。

監察院調查發現，本案國防部及海軍檢討放寬投標廠商資本額門檻之決策過程中，未審慎考量本案屬巨額採購案件，資本額偏低之廠商是否有足夠財力支撐前後長達12年之採購案，未謹慎評估資本額偏低之廠商是否具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等能力，即以增加商源為由將投標廠商之資本額由實收資本額不低於招標標的預算金額之十分之一大幅降至二百分之一，顯然輕忽得標廠商資本額過低之財務風險

仉桂美、王美玉、包宗和、李月德表示，雖然國防部在金錢並未遭受損失，但導致公股銀行承受巨額貸款呆帳，且籌建獵雷艦採購案之建軍備戰任務以失敗收場，並遭受社會輿論訾議，強烈傷害國防部及海軍形象。此外，國防部為爭取立法院同意解凍本案106年度之預算，所提具之書面報告內容有誤，致引發立法委員及社會輿論之強烈批判，均有未當，當以此次事件為鑑，深切檢討。

仉桂美、王美玉、包宗和、李月德表示，金管會105年12月30日明知慶富公司之陳情係要求第一銀行放寬獵雷艦聯貸案的授信條件，非屬金管會權責範圍，且慶富公司有可能藉由與金管會主任委員見面一事，向第一銀行施壓要求放寬授信條件，應更慎重其事，注意分際，即使金管會當時主任委員批示：「由第一銀行與該公司協商處理，免再洽第一銀行」，但是事後慶富公司確實藉由此次拜會而達成放寬獵雷艦聯貸案的授信條件，以取得資金之目的，金管會處理本件涉及金融機構與借款戶間之個案，相關作為，核有未當。

本案海軍司令部於106年5、6月間3度函請金管會協助調查慶富公司相關資金流向疑義時，金管會未審慎考量此一罕見情況與聯貸金額龐大，且慶富公司甫於106年1月3日拜會該會主任委員希望可協助解決其資金壓力，其聯貸案之資金流向顯確有疑慮，竟然只有將其交由相關銀行查復後，即據以回覆海軍司令部無法得知其資金流向；嗣行政院成立之「獵雷艦專案調查小組」進行調查後，始證實海軍司令部對慶富公司貸款資金流向之疑慮，並非無據，且發現相關銀行辦理本案時確有若干不當之處。

仉桂美、王美玉、包宗和、李月德表示，國防部、第一銀行及慶富公司沒有簽訂三方合約的情況下，國防部無法確認慶富公司貸款的資金流向，當時金管會若派員到銀行進行金檢，才有可能儘速釐清慶富公司貸款的資金流向，金管會允應就本案相關之處理作為，進行檢討，俾利適時提供其他政府機關執行重大案件時更適切之專業協助。

糾正漁業署部分，仉桂美、王美玉、包宗和、李月德指出，漁業署辦理之興達漁港土地標租案，表面上係應漁業團體反映需求辦理，但實際上顯係為慶富公司量身訂做，不無可議，允應深切檢討改進。另漁業署105年10月3日「署長接見訪客談話紀要」避提慶富公司對興達漁港土地需求一事，且該署明知所屬人員於105年10月7日係前往慶富公司商議該公司如何取得興達漁港獵雷艦造艦廠房用地，而相關人員之差勤紀錄均刻意不揭露前往慶富公司甚至未填差假單，該署竟均默許並核批假單，相關作為，均有未當。

ET快訊
常幫女友付錢養成公主病？蘿莉塔戳破交往4真相：就是犯賤
直接啃就low了！ 肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光
味全龍重返職棒！領隊與總教練3月底產生
大賣場拿寶特瓶！「透明瓶裝水」4字嚇傻她　網驚：喝下去就GG

關鍵字：獵雷,監察院,採購

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美國國務卿：台灣是民主成功故事　可靠的夥伴與良善的力量

15字同婚專法名稱非首例　前例是《兩公約施行法》

考試院通過：108年公務人員高普考7/5起舉行

同婚專法／共同收養、跨國婚姻、代理孕母未規定 法務部：逐步解決問題

台灣貸款尼加拉瓜1億美元　外交部：基於人道考量

轟謝龍介炫耀大陸訂單　郭國文：拚經濟不應該漫天叫價

政院版同婚草案保持倫理、家庭價值　卓榮泰：感謝偉大台灣人民

台北燈節參觀破200萬人次　24日遊行佩佩豬、迪士尼蓄勢待發

海軍獵雷艦採購弊案　監察院糾正國防部、金管會及漁業署

再喊話蔡英文特赦陳水扁　陳師孟：現在就是「適當時機」

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

美國國務卿：台灣是民主成功故事　可靠的夥伴與良善的力量

15字同婚專法名稱非首例　前例是《兩公約施行法》

考試院通過：108年公務人員高普考7/5起舉行

同婚專法／共同收養、跨國婚姻、代理孕母未規定 法務部：逐步解決問題

台灣貸款尼加拉瓜1億美元　外交部：基於人道考量

轟謝龍介炫耀大陸訂單　郭國文：拚經濟不應該漫天叫價

政院版同婚草案保持倫理、家庭價值　卓榮泰：感謝偉大台灣人民

台北燈節參觀破200萬人次　24日遊行佩佩豬、迪士尼蓄勢待發

海軍獵雷艦採購弊案　監察院糾正國防部、金管會及漁業署

再喊話蔡英文特赦陳水扁　陳師孟：現在就是「適當時機」

上海擬擴大進口台灣水果　果品行銷協會5月來考察

美國國務卿：台灣是民主成功故事　可靠的夥伴與良善的力量

【2020大選】柳金財／無心插柳柳成蔭？韓國瑜選總統的高民調解讀

危機！前行政院長陳冲示警　比特幣是環境劇毒

花冤枉錢買窩！5貓聯合排擠「紙箱睡成U」　奴才淚：給點面子

15字同婚專法名稱非首例　前例是《兩公約施行法》

日職／王柏融手感發燙　再戰樂天敲2安、打擊率6成15

Jolin微露酥胸、外套不穿好　征戰米蘭飛機裝先贏

運動家戰水手熱身賽22日開打　20秒限時投球規定首上路

SUBWAY生意冷卻隨處可見！　網怨吃不飽...內行揭「必點美味聖品」

政治熱門新聞

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終..

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英..

政院版同婚草案：同性可結婚、繼..

陳學聖踢爆黃重諺學歷造假

同婚草案政院拍板！完整內容一次..

網「來看有多少喜韓兒崩潰」　蘇..

蔡英文登《CNN》！ 網友：超..

ET民調／5成1市民不支持韓選..

同婚專法名稱敲定　正反方為「婚..

國防部108年計畫徵集常備役男..

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

張善政要選總統！　深切感受「蔡..

爸媽不會變雙親1、2！政院推同..

陽明與交大合校　監委調查

更多熱門

相關新聞

陳鴻斌性騷案判免職　監委認同

台北高等行政法院法官陳鴻斌對女助理多次性騷擾，司法院職務法庭再審後改輕判罰款200萬元，引發爭議。案經職務法庭審理後，14日做出改判，廢棄輕判罰款的判決，仍將陳鴻斌免除法官職務，對此監委王美玉、方萬富20日透過新聞稿表示認同。

受刑人月薪不到20元？監院糾正矯正署

網友建議刪醬油指標　衛福部遭監院糾正

北市府公務員涉賄考績卻年年甲等

扯！法官陳梅欽涉貪、色　監察院提彈劾

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

透天厝門面「空長2層樓」　網曝用途

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面