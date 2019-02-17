不明網友「建議刪醬油釀造指標」　衛福部照做遭監院糾正





▲醬油示意圖。（示意圖／記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

衛福部於今年1月1日實施「包裝醬油製程之標示規定」，被發現因為1名不知名網友的一句建議，刪除鑑別醬油製程為「釀造」與否的關鍵指標「果糖酸」含量規定，加上食藥署竟從未抽查市售醬油做為增加棕色色度之「4-甲基咪唑」（4-MEI）含量，經核均有疏失，監察院14日通過提案，糾正衛福部暨食藥署。

醬油為國人基本民生必需品，不論煨、滷、燜、燒、炒等，都會使用醬油，尤其滷味更需大量使用醬油，且經監察院彙整經濟部工業局之工商統計年報發現，國內醬油使用量極為可觀。但是，過去對醬油並無法定標準，業者長期皆自願遵循CNS標準，若不符標準亦無法可罰，因此衛福部於107年3月公告「包裝醬油製程之標示規定」，並於今年1月1日生效實施。

監察院指出，然而監委田秋堇、蔡崇義卻發現，衛福部公告過程竟草率刪除鑑別醬油製程為「釀造」與否關鍵指標之「果糖酸」含量規定，並以市面上未見販售之CNS「丙級」醬油總氮量標準，做為合格門檻，標準失諸寬鬆。CNS423對於醬油品質分為甲乙丙三級，且規定「釀造」醬油之「果糖酸」含量不得超過0.1%，是檢驗鑑別醬油是否釀造之關鍵，現未規範「果糖酸」限量，將導致無從鑑別、稽查是否為麴菌發酵而成之「釀造醬油」，亦將造成未來執法開罰之爭議。

監察院表示，田秋堇、蔡崇義進一步追查發現，食藥署107年1月19日「包裝醬油製程標示之規定」的內部簽陳，竟來自於公共政策網路參與平臺「眾開講」一名署名「may MAY」的網友留言，「建議刪除果糖酸含量」之建言。該網友真實身分不明，其建議刪除鑑別醬油為釀造與否關鍵指標之「果糖酸」含量規定之目的也令人懷疑。

此外，監察院指出，衛福部「包裝醬油製程標示之規定」對於「釀造」醬油之總氮量標準，以CNS423丙級醬油之總氮量0.8g/100ml為「釀造」醬油最低標準，由於我國市面上幾乎沒有丙級醬油之產品，以總氮量來判定醬油標準，難以鑑別或防杜不肖業者恣意添加非法之增氮劑（如三聚氰胺）來蒙混過關，此恐導致劣幣驅逐良幣現象，造成醬油品質管制之重大闕漏。

另外，監察院表示，化學醬油在其製造過程中，以「鹽酸」促進蛋白質分解極易產生「單氯丙二醇」（3-MCPD），3-MCPD在動物試驗上會引起癌症，以亞洲國家來說，我國現行3-MCPD限量標準0.4ppm仍較韓國0.3ppm寬鬆，加上我國烹煮方式多依賴醬油調味，滷味甚至需長時間將食材完全浸漬於醬油當中，故衛福部訂定3-MCPD之限量標準，顯不切合國人日常飲食大量消費醬油之實況。

監察院說，田秋堇、蔡崇義也一併調查常用於增加醬油棕色強度「焦糖色素」之風險，「焦糖色素」產製過程中極易產生化學物「4-甲基咪唑」（4-MEI），根據美國一項亞慢性（14週）動物預試驗發現，透過飼料餵食4-MEI會使動物產生神經毒性與肝毒性，第二年研究顯示，公和母小鼠長期暴露4-MEI會增加肺癌的產生，故醬油中4-MEI有限量規範，但102年迄今從未抽查市售醬油4-甲基咪唑含量，使該規範有訂等於沒訂，完全無法發揮應存在之效力。上述情形經核均有疏失，監察院14日通過田秋堇、蔡崇義提案，糾正衛福部暨食藥署。