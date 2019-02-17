原住民暖警好細心　淡定說明阻婦人遭詐跨國匯款

記者張君豪／台北報導

北市南警分局南港派出所原住民警員伊斯巴拉淦‧巴尼杜兒15日接獲轄內第一銀行報案，行員研判有民眾遭詐騙欲匯款給歹徒，警員火速趕來銀行臨櫃勸阻，暖警安慰婦女並淡定表示：「妳這個一定是詐騙！」儘管婦女起初堅持匯款，並表示：「沒關係、不然之後再當詐騙處理就好！」暖警細心解釋，表明詐騙集團帳戶多設於境外難以追查，經細心說明後，才化解婦人堅持匯款的危機。

▲郭姓婦人險再度遭詐騙，所幸南港所警員細心攔阻。（圖／記者張君豪翻攝）

原來這已經不是這名郭姓婦人（46歲）第一次遭詐騙匯款，她臨櫃向行員和警員表示，丈夫目前在中東經商，日前接獲一名自稱是丈夫友人發EMAIL告知，有商務包裹寄送，需要郭女幫忙匯美金3000元到國外帳戶，郭女擔心丈夫生意受影響，依約匯款成功，後來對方又以電郵指稱包裹遭海關查扣，要求郭女在匯款1000元美金才能領回包裹。

▲郭姓婦人險再度遭詐騙，所幸經南港所警員伊斯巴拉淦‧巴尼杜兒細心攔阻。（圖／記者張君豪翻攝）

郭姓婦人反覆到第一銀行匯款引起細心行員的注意，研判應屬詐騙集團騙人手段，銀行端依規定通知轄區警方趕來處理。起初郭女不能承認被詐騙的事實，認為如果真的詐騙，可以請警方幫忙追回失款。暖警並不氣餒，細心解釋歹徒的人頭帳戶多設於境外難以追查，這才慢慢打消郭女匯款意圖。警方表示這類信任詐騙，都鎖定被害人擔心親友的壓力下造成誤判，民眾匯款前務必向親人查證，或打165反詐騙專線求助諮詢。

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