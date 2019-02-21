　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

美在歐部屬武器會「強力反擊」！　普丁發表國情咨文：飛彈要「瞄準美國」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼普丁發表國情咨文。（圖／路透社）

▲普丁發表國情咨文。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Putin）20日時，在年度談話中發表國情咨文，並提到雖然俄國沒有尋求與美國進行直接對抗，但是如果華盛頓當局在歐洲部署任何導彈，俄國也不會坐以待斃，而是會直接部署新型飛彈回應，不只瞄準美國飛彈佈署的地方，更會直接瞄準美國領土。

綜合外媒報導，普丁在談話中表示，儘管美國及其盟國採取許多制裁俄國的行動，不過莫斯科仍希望跟華盛頓保持友好的關係；提到美國退出「中程飛彈條約（INF）」之後，很有可能在歐洲部署中程導彈的問題時，普丁稱，俄國將會被迫採取強硬地回應措施，佈署條約中禁止的導彈，情況會回到像冷戰時期一樣。

普丁說，俄國被美國稱為最大的威脅，然而這不是真的，俄國希望跟美國建立平等、友好的關係，俄國沒有威脅到任何人，只是在安全領域當中所有的行動都具有反應和防禦性。

此外，普丁也指責美國領導階層導致兩國關係惡化，這些人無視俄國在安全上的擔憂，只追求自己的地緣政治目標；並要美國「好好計算一下俄國武器系統的射程和速度，先計算一下，在提出要如何威脅俄國的政策」；莫斯科不尋求對抗，而且在減少核武庫的問題上採取開放的姿態，只要華盛頓找到合適的夥伴來談判。

普丁說，俄國需要和平才能持續實現長期發展，所有增加防禦的工作都只有一個目標，那就是確保國家和人民的安全，確保不會有人想侵略俄羅斯，甚至是試圖用武力壓迫俄國。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯一審判刑15年
快訊／同婚草案政院拍板！27條法案完整內容一次看
酷炫講錯話！吳宗憲開罵把他趕出場　網傻眼：真的白目
夫半夜上健身房LINE「哥好愛你」　醫生妻跟蹤抓到小三是男的

關鍵字：普丁,國情咨文,美國,中程飛彈條約,INF

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新婚之夜在「染血刑房」中度過！她嫁去當聖戰士新娘　老公還連換2任

鏡頭突「火光閃過」瞬黑！啦啦隊女孩開心綁髮　下一秒家中氣爆殺了她

58歲美魔女情色直播落網…長相太逆天　調查員驚：以為20歲

影／酒才是主角！　上海這家星巴克推「Happy Hour」還能吃到飽

川普：望解除北韓經濟制裁　河內峰會不是最後一次「川金會」

男嬰「尿布爬滿蛆」1周沒換躺原地死亡　年輕媽被判終身監禁

搶捧花變摔角大戰！　2女激烈纏鬥大露春光新娘卻笑出來了

生鏽手榴彈當玩具！3童拿石頭狂敲　下秒被炸飛釀2死1重傷

實力相當「中等強國」　AIT前處長：台灣很棒，人民要更有自信

美在歐部屬武器會「強力反擊」！　普丁發表國情咨文：飛彈要「瞄準美國」

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

川普：望解除北韓經濟制裁　河內峰會不是最後一次「川金會」

男嬰「尿布爬滿蛆」1周沒換躺原地死亡　年輕媽被判終身監禁

搶捧花變摔角大戰！　2女激烈纏鬥大露春光新娘卻笑出來了

生鏽手榴彈當玩具！3童拿石頭狂敲　下秒被炸飛釀2死1重傷

實力相當「中等強國」　AIT前處長：台灣很棒，人民要更有自信

美在歐部屬武器會「強力反擊」！　普丁發表國情咨文：飛彈要「瞄準美國」

13歲國中生自殺！「在學校綑綁虐待」案情曝光　2同學判賠千萬元

新婚之夜在「染血刑房」中度過！她嫁去當聖戰士新娘　老公還連換2任

鏡頭突「火光閃過」瞬黑！啦啦隊女孩開心綁髮　下一秒家中氣爆殺了她

58歲美魔女情色直播落網…長相太逆天　調查員驚：以為20歲

區別重劃區　千萬元市中心宅更保值

陳文茜忘記帶錢包「霸氣借1萬」逛夜市　笑咪咪拿韓總畫糖：好像和尚

獨居、遭棄養老人擠爆宜蘭弘道之家　屋漏壁癌資金缺口500萬

2女逛瑞豐夜市狂買刮刮樂　真相是「邊買邊偷」3小時乾洗3家

護家盟：同性戀是「性行為偏差！」　發超長新聞稿批同婚專法

李國毅怕鬼演禮儀師心慌慌！　簡嫚書腦補「四角戀」續集

火燒小白「大叔姿換藥」惹心疼　出院開心蹦跳狂奔耳朵飛起來

川普：望解除北韓經濟制裁　河內峰會不是最後一次「川金會」

欣偉傑董座詐貸11億元獲200萬交保　檢續查兆豐銀有無內鬼

併購竟是毒藥　逾半企業踩雷　2年競爭力輸對手

國際熱門新聞

22歲散打王對戰51歲保全　當..

乙武洋匡將再婚23歲混血正妹

女孩手機錄做造型　卻捕捉氣爆死..

熱戀乙武洋匡　23歲混血妹背景..

58歲情色直播主被逮　調查員：..

擺脫廁所尿騷味　澳洲媽媽出奇招

動物園讓8歲孩跟獅子拔河爆眾怒

清晰UFO現身雷雨夜！澳洲警也..

她嫁去當聖戰士新娘　新婚夜在「..

CNN：美司法部長將宣布通俄門..

川普：加州把浪費的高鐵經費還來

路透：金正恩將搭火車抵越南　需..

攝影師「徒手」進水照相　5m大..

情侶難溝通　加一字感情升溫　

更多熱門

相關新聞

川金二會下週登場 陸外交部回應

針對「川金二會」，大陸外交部發言人耿爽指出，中方一直認為，朝美直接接觸對話是解決半島核問題的關鍵，「我們一貫支持朝美通過對話協商解決問題」。他強調，朝鮮半島局勢出現重大轉機是各方共同努力的結果，也體現了中國始終如一的堅持。

耿爽：期待第二次川金會取得積極成果

川普打造歷史兩年驗收清單

世籃資格賽／美國名單公佈

在美禁令下　為何英、紐兩國要與華為合作？

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

透天厝門面「空長2層樓」　網曝用途

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英文！

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面