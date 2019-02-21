美在歐部屬武器會「強力反擊」！　普丁發表國情咨文：飛彈要「瞄準美國」

▲普丁發表國情咨文。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Putin）20日時，在年度談話中發表國情咨文，並提到雖然俄國沒有尋求與美國進行直接對抗，但是如果華盛頓當局在歐洲部署任何導彈，俄國也不會坐以待斃，而是會直接部署新型飛彈回應，不只瞄準美國飛彈佈署的地方，更會直接瞄準美國領土。

綜合外媒報導，普丁在談話中表示，儘管美國及其盟國採取許多制裁俄國的行動，不過莫斯科仍希望跟華盛頓保持友好的關係；提到美國退出「中程飛彈條約（INF）」之後，很有可能在歐洲部署中程導彈的問題時，普丁稱，俄國將會被迫採取強硬地回應措施，佈署條約中禁止的導彈，情況會回到像冷戰時期一樣。

普丁說，俄國被美國稱為最大的威脅，然而這不是真的，俄國希望跟美國建立平等、友好的關係，俄國沒有威脅到任何人，只是在安全領域當中所有的行動都具有反應和防禦性。

此外，普丁也指責美國領導階層導致兩國關係惡化，這些人無視俄國在安全上的擔憂，只追求自己的地緣政治目標；並要美國「好好計算一下俄國武器系統的射程和速度，先計算一下，在提出要如何威脅俄國的政策」；莫斯科不尋求對抗，而且在減少核武庫的問題上採取開放的姿態，只要華盛頓找到合適的夥伴來談判。

普丁說，俄國需要和平才能持續實現長期發展，所有增加防禦的工作都只有一個目標，那就是確保國家和人民的安全，確保不會有人想侵略俄羅斯，甚至是試圖用武力壓迫俄國。

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