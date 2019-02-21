美頻擋陸電信設備發展　耿爽批：5G非某些國家專屬

▲華為公司在西方國家發展頻受阻。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

世界移動通訊大會（Mobile World Congress）下周將在巴塞隆納召開，有媒體在大陸外交部今（21）日的例行記者會上問到，「有人認為中企的產品和設備存在安全隱患，應將其排除在5G網路建設之外」。對此，大陸外交部發言人耿爽表示，5G技術是全球化大潮下各國交流合作的產物，是國際社會共同的高科技創新成果，非某些國家專屬。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

由於美國近年來頻打大陸通訊巨擘華為公司，稱其5G建設可能會威脅國家安全，呼籲盟國避免使用華為設備。耿爽今天在記者會上表示，第5代移動通信技術，作為一項前沿科技，不是某個或某幾個國家的專屬，而是關乎全球經濟發展、世界各國利益和人類文明進步的大事。

他也稱，5G技術是全球化大潮下各國交流合作的產物，是國際社會共同的高科技創新成果，它的全球產業鏈、價值鏈、供應鏈高度融合，無法人為地割裂或者剝離，否則將影響互利共贏的多邊合作，損害開放包容的市場環境，破壞公平、公正、非歧視的國際規則。

耿爽強調，在全球化時代沒有哪一個國家可以脫離世界獨立發展，也沒有哪一項技術的開發與應用可以拒絕合作；中方將繼續秉持共商、共建、共享的原則，和各方共同把握新一輪科技革命帶來的巨大發展機遇，加強包括5G在內的科技交流與合作，努力實現共同發展，互利共贏，為促進全人類的福祉作出積極貢獻。