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鏡頭突「火光閃過」瞬黑！啦啦隊女孩開心綁髮　下一秒家中氣爆殺了她

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國際中心／綜合報導

美國德克薩斯州12歲女孩米歇莉塔（Michellita）在2018年2月時，自己一個人在房間準備參加啦啦隊比賽的髮型，並用手機將這一切都記錄下來，就在她忙碌的綁著頭髮時，家裡的瓦斯卻「砰！」的一聲爆炸，儘管家中其他人幸運存活，不過她卻在這場意外中不幸身亡；她的家人在廢墟當中找到她生前錄下影片的手機，並於近日將可愛啦啦隊女孩的最後身影放出，讓人看了鼻酸。

根據外媒報導，該起氣爆事件發生在2018年2月23日早上6點左右，當時米歇莉塔對著鏡頭表示時間還早，她必須小聲的講話，避免吵醒還在睡覺的家人；米歇莉塔預計在當天晚上參加全國啦啦隊比賽，並穿著啦啦隊的衣服站在鏡頭前，記錄下自己如何綁頭髮的過程。

影片到了後頭變成了縮時拍攝，只見米歇莉塔開心的為自己做造型，似乎十分期待即將到來的比賽，突然一陣火光閃過鏡頭，最後還有幾道相當暗的閃光在畫面上閃爍；米歇莉塔的家在當時因為瓦斯外洩，發生了巨大的氣爆事件，正在睡覺的家人因為巨響跟受傷而醒來，隨後在一片瓦礫堆當中找到身受重傷的米歇莉塔。

報導中指出，這場氣爆當中米歇莉塔的家人都奇蹟似的倖存，只受到一點輕傷，唯獨米歇莉塔一人因為氣爆的威力，內臟受到嚴重的損傷，並在送醫之後傷重不治。據悉，美國最大的天然氣分銷商Atmos Energy的煤氣外洩，才造成這起氣爆發生，米歇莉塔鄰居的房子也在意外發生的同一周內爆炸。

米歇莉塔的家人說，他們想將女兒的影片和故事分享出去，以促使立法者確保這樣的氣爆悲劇不會發生；當地州議員安奇亞（Rafael Anchia）現正推動立法，以加速老化的運送氣體管線更換，並對違規行為進行更嚴厲的懲罰。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：氣爆,啦啦隊

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