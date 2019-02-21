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「通俄門」調查完成　川普心情淡定！CNN：美司法部長最快下周宣布

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲CNN報導指出，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）已完成「通俄門」調查工作，內容將解釋美國總統川普（Donald Trump）是否與俄羅斯有任何串通行為。（圖／路透社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）20日引述消息人士報導，美國司法部最快將於下週宣布，審閱由特別檢察官穆勒（Robert Mueller）領導的「通俄門」案調查報告，並撰寫大綱與總結報告遞交至國會。不過針對此報導，美司法部發言人不願表示意見，穆勒的發言人也拒絕回應。

該報導指出，美國司法部長巴爾（William Barr）將檢視穆勒的調查結果，把所做的總結報告交付給國會。他曾表示，希望盡可能向國會和大眾「公開透明」，而司法部所做的報告都會符合規則與法律。

根據特別檢察官規定，穆勒必須在其調查工作結束時，向司法部長提交「機密報告」，內容必須解釋所有起訴或不起訴的決定和理由，但沒有規定一定要遞交至國會或向大眾分享；而司法部則視情形向國會兩院說明是否有後續行動及相關原因。因此，目前尚不清楚，美國司法部的總結報告大鋼與內容範圍將是如何，也不知司法部官員需要多久時間把內容遞交至國會。

俄羅斯被控干涉2016年美國總統大選，甚至可能與總統當選人川普（Donald Trump）有所勾結。川普在調查期間不斷否認與俄羅斯有任何串通行為，甚至批評「通俄門」調查是「政治追殺」。不過當記者詢問此事，川普則淡定表示，穆勒的調查報告是否公布，完全取決於巴爾，「新司法部長是一個偉大的人，他真的尊重這個國家並尊重司法部！」

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關鍵字：川普,通俄門,穆勒,美國司法部,北美要聞

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