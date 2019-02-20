川普提名新司法部副部長！　狂批現任羅森斯坦「叛國」

▲ 川普將提名羅森（Jeffrey Rosen）接任美國的司法部副部長。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國一名高層官員19日透露，總統川普將提名羅森（Jeffrey Rosen）擔任司法部副部長，接替現任的羅森斯坦（Rod Rosenstein）。羅森斯坦於2017年5月任命穆勒（Robert Mueller）擔任特別檢察官，調查川普的「通俄門」事件，期間遭到川普多次批評「獵巫」、「叛國」。

川普2017年5月開除了當時正在調查「通俄門」的前FBI局長柯米（James Comey），羅森斯坦之後負責擔任督導並指派穆勒進行調查，羅森斯坦當時的上級、前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）則迴避通俄門調查，原因是自己曾參與川普的競選團隊。2018年11月，塞申斯也遭到開除。

據《衛報》報導，羅森目前擔任交通部副部長，而羅森斯坦預計於3月中卸任。巴爾（William Barr）上周成為司法部長之後，外界就已預期羅森斯坦會離開。巴爾在聲明中表示，非常歡迎新的副部長，羅森擁有在政府高層和私人企業服務35年的經驗。

▼ 羅森斯坦在柯米遭到開除後，任命穆勒擔任特別檢察官，以調查「通俄門」。（圖／路透社）

