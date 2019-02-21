好自在X馬來貘掀北捷打卡潮！可愛爆表「經期四超人」妳是哪一種？

▲女生每個月遇到生理期，心理生理難免會不舒服，北捷「經期四超人」創意車箱的設計，幽默創作搓中女性心聲，引爆打卡熱潮。（圖／網友提供，請勿翻攝，以下同）



生活中心／台北報導

女生每個月受到經期困擾，有時候生理引起不舒服讓心情變得難以捉模，外人真的不容易理解，這次衛生棉品牌好自在聯名馬來貘，把女生經期心聲畫出來了，在捷運車廂打造「經期四超人」創意主題車廂。每位超人分別呈現四種女孩內心的經期OS，正中乘客的胃口，「這根本是我的翻版！」「我女友也會這樣...」等，搭配馬來貘幽默風趣的創作，引起車廂打卡潮。



經期四超人創意車箱的設計，其實代表女性的四種角色，分別是「貘女的厭世日常」、「兔女愛血拚」、「犬女瘋運動」及「貓女宅在家」吸引成千上萬少女瘋狂拍照打卡。其中，貘女分分秒秒被工作纏身，面對現實不得不妥協，但又難掩藏無奈，最經典的厭世表情，讓人有似曾相似的熟悉感；另一個貓女習慣窩在舒適空間，有時間就熱愛追求時尚、韓劇，散發傲嬌又可愛的個性。





▲北捷板南線出現好自在X馬來貘車廂，引爆打卡潮。

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▲經期四超人當中除了很受大家歡迎的貘女外，其他萌萌的創作角色也超可愛。



經期四超人創意車箱，逗趣的插畫呈現女孩生理期的各種心情，貼近她們生活的輪廓，即日起至3月17日（日）期間限定，鎖定捷運板南線車號157/158就可以身歷其境。除了可愛的插畫好拍，一句slogan：「一招無感！」原來超人們掃蕩各種生理期窘況的大絕招就是液體衛生棉。



不論你是哪一型的女孩都能輕鬆KO生理期，被稱為「史上最強神隊友」的好自在液體衛生棉，以高壓技術製成記憶棉般的衛生棉，讓衛生棉超彈超貼，不管是整天在外奔波、下班運動或半夜的豪邁睡姿，都不怕位移、崩山外漏，生理期那幾天終於不用動得戰戰兢兢，出動液體衛生棉這一招讓經期超無感。

▲▼好自在液體衛生棉被網友譽為「史上最強神隊友！」能夠戰勝各種生理期大魔王，車廂內的手拉環和專車海報都可以看到一些小巧思。





女人要好好呵護自己，與其每個月忍受悶熱黏膩的感受，不如由自己創造舒適體驗，由內而外換新裝，打敗經期怪物！另外，好自在官方臉書舉辦「心理測驗」同樣引爆網友參與，快來測測看自己是哪一種經期超人：https://reurl.cc/lvEZ9也別忘了使用液體衛生棉，在2019輕鬆戰勝經期怪物，成為自己的女超人！



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