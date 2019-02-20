醒吾高中遭查封　新北教產籲董事會不能當「無良雇主」應正面面對

▲法務部行政執行署新北分署查封醒吾高中部分大樓設施 。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市私立醒吾高級中學因積欠員工勞健保費達376萬多元，經主管機關移送執行，查封醒吾高中的行政大樓以及部分教室。新北市教育局也因此呼籲醒吾務必儘速繳清所有欠款。對此，新北市教育人員產業工會新北教產呼籲醒吾董事會正面面對，不能罔顧教師及學生權益。

新北教產20日發聲明指出，此事件反映出醒吾高中董事會，顯已無力勝任學校財務管理運作之責，再次呼籲新北市府應儘速召開私校諮詢會，就醒吾高中校務運作狀況進行檢討並採取必要的措施。

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▲新北教產呼籲新北市府應儘速召開私校諮詢會，就醒吾高中校務運作狀況進行檢討並採取必要的措施。（圖／記者陳豐德攝）

新北教產指出，工會會員教師面臨法務部行政執行署新北分署強制查封，倍感錯愕，也擔心個人薪資能否正常領取，但是，教師即使擔心自身權益得否伸張時，仍堅定表示，在此階段仍會堅守工作崗位，善盡職責，照顧好每一位學生，但也呼籲學校董事會及校長正面面對，妥善處理。

新北教產理事長鄭建信表示，在過年前，本會就察覺事態嚴重，在農曆過年前的1月31日，就聲援醒吾高中教師召開記者會，向新北市教育局提出呼籲，也要求醒吾高中董事會不能當「無良雇主」，必須拿出良心，發給教師遲發的薪資，同時維護學生的受教權，面對執行署的查封行動，新北教產再次大聲疾呼，醒吾高中董事會及校長，不能坐視學生權益於不顧，更不能創私立學校經營惡例，讓教師做白工，領不到應得的薪資。

